США обновили рекомендации для поездок в Украину и призвали своих граждан не посещать страну

Государственный департамент США обновил рекомендации для американских граждан относительно поездок в Украину, сохранив высший, четвертый уровень опасности — "Не путешествовать". Американцам рекомендуют избегать поездок в Украину по любым причинам из-за российско-украинской войны, говорится на сайте Госдепартамента США, пишет УНН.

Детали

В ведомстве отдельно подчеркнули, что сам уровень рекомендаций не изменился. Вместе с тем была обновлена информация о рисках, связанных с вооруженным конфликтом, а также общее описание рекомендаций для граждан США.

Госдеп предупреждает, что российским ракетным атакам и атакам беспилотников подвергаются не только прифронтовые территории Украины. Ситуация с безопасностью может быстро меняться, поэтому американцам советуют быть готовыми покинуть опасную территорию практически без предупреждения, реагировать на воздушные тревоги и знать расположение ближайших укрытий.

Посольство США продолжает работу в Киеве

Посольство США остается открытым и работает в Киеве. Вместе с тем для его сотрудников действуют ограничения на передвижение и деятельность, из-за чего предоставление консульской помощи американским гражданам за пределами столицы может задерживаться.

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Американским правительственным чиновникам для поездок за пределы Киева необходимо специальное разрешение из-за рисков безопасности. Госдепартамент также не разрешает членам их семей присоединяться к государственным служащим, находящимся в Украине.

Гражданам США рекомендуют следить за сообщениями американских и украинских властей, пользоваться приложениями с оповещениями о воздушных тревогах и немедленно направляться в укрытие в случае угрозы. В Госдепе также предупредили, что закрытое воздушное пространство ограничивает возможности для выезда из Украины.

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