США обновили рекомендации для поездок в Украину и призвали своих граждан не посещать страну

$44.540.0351.860.15
ukenru
23:54 • 1154 просмотра
Трамп объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в истории» между США и ВенесуэлойPhoto
23:27 • 2652 просмотра
В результате вражеской атаки на Киевщину есть погибшие, число жертв уточняется — ОВАVideo
20:21 • 13733 просмотра
"Трагедия в Вишнёвом не стала уроком" — Корецкий отреагировал на пожар с детонацией в Киевской области
28 августа, 17:06 • 29515 просмотра
АТБ вводит лимиты, а "Сільпо" — нет: что происходит с продажей продуктов в Украине
28 августа, 16:13 • 28816 просмотра
В Минобороны заявили, что ИИ экономит до 90% времени на поиск вражеских целей на фото и видео
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 39030 просмотра
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
28 августа, 12:36 • 29169 просмотра
ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire PointVideo
28 августа, 12:21 • 39776 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это
28 августа, 11:37 • 21015 просмотра
рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз 
28 августа, 10:21 • 20466 просмотра
Число жертв наводнения в Непале возросло до 489Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.3м/с
75%
756мм
Популярные новости
Украине необходимо мобилизовать не менее 30 000 человек ежемесячно - Буданов28 августа, 14:21 • 9258 просмотра
В Германии виноград собирают рекордно рано из-за жары: ожидается, что урожай будет меньше28 августа, 15:39 • 5168 просмотра
На Житомирской трассе возле Киева произошёл взрыв, предварительно, с последующей детонациейVideo18:41 • 14281 просмотра
На фоне взрывов на трассе Киев — Чоп перекрыли движение с 15-го по 32-й кмPhoto19:02 • 5628 просмотра
В Киевской области после атаки рф горят склады — в ОВА призвали жителей не приближаться к месту происшествия из-за взрывов19:27 • 14950 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 39031 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 35162 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 39777 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 39380 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 39078 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Джон Ратклифф
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Киевская область
Германия
Соединённые Штаты
Харьков
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни00:05 • 42 просмотра
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto22:05 • 1496 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 64370 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 95058 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 91613 просмотра
Актуальное
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale
Хранитель
Социальная сеть
Financial Times

США обновили рекомендации для поездок в Украину и призвали своих граждан не посещать страну

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Госдепартамент США призвал граждан не ехать в Украину из-за войны и ракетных атак. Посольство в Киеве продолжает работать.

США обновили рекомендации для поездок в Украину и призвали своих граждан не посещать страну

Государственный департамент США обновил рекомендации для американских граждан относительно поездок в Украину, сохранив высший, четвертый уровень опасности — "Не путешествовать". Американцам рекомендуют избегать поездок в Украину по любым причинам из-за российско-украинской войны, говорится на сайте Госдепартамента США, пишет УНН.

Детали

В ведомстве отдельно подчеркнули, что сам уровень рекомендаций не изменился. Вместе с тем была обновлена информация о рисках, связанных с вооруженным конфликтом, а также общее описание рекомендаций для граждан США.

Госдеп предупреждает, что российским ракетным атакам и атакам беспилотников подвергаются не только прифронтовые территории Украины. Ситуация с безопасностью может быстро меняться, поэтому американцам советуют быть готовыми покинуть опасную территорию практически без предупреждения, реагировать на воздушные тревоги и знать расположение ближайших укрытий.

Посольство США продолжает работу в Киеве

Посольство США остается открытым и работает в Киеве. Вместе с тем для его сотрудников действуют ограничения на передвижение и деятельность, из-за чего предоставление консульской помощи американским гражданам за пределами столицы может задерживаться.

Зеленский не может найти кандидата на должность посла Украины в США — Politico 14.08.26, 11:42 • 16102 просмотра

Американским правительственным чиновникам для поездок за пределы Киева необходимо специальное разрешение из-за рисков безопасности. Госдепартамент также не разрешает членам их семей присоединяться к государственным служащим, находящимся в Украине.

Гражданам США рекомендуют следить за сообщениями американских и украинских властей, пользоваться приложениями с оповещениями о воздушных тревогах и немедленно направляться в укрытие в случае угрозы. В Госдепе также предупредили, что закрытое воздушное пространство ограничивает возможности для выезда из Украины.

Глава МИД Латвии обсудила с представителем Трампа угрозы для региона27.08.26, 01:15 • 3708 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Эвакуация
Санкции
Воздушная тревога
Война в Украине
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты
Украина
Киев