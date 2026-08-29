США оновили рекомендації для поїздок в Україну та закликали своїх громадян не відвідувати країну

$44.540.0351.860.15
ukenru
23:54 • 212 перегляди
Трамп оголосив про "найбільшу нафтову угоду в історії" між США та ВенесуелоюPhoto
23:27 • 1680 перегляди
Внаслідок ворожої атаки на Київщину є загиблі, кількість жертв уточнюють – ОВАVideo
20:21 • 13452 перегляди
"Трагедія у Вишневому не стала уроком" – Корецький відреагував на пожежу з детонацією на Київщині
28 серпня, 17:06 • 29233 перегляди
АТБ вводить ліміти, а "Сільпо" — ні: що відбувається з продажем продуктів в Україні
28 серпня, 16:13 • 28560 перегляди
У Міноборони заявили, що ШІ заощаджує до 90% часу на пошук ворожих цілей на фото й відео
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 38683 перегляди
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
28 серпня, 12:36 • 29077 перегляди
ярославський НПЗ після атаки FP-1 втратив близько 40% потужності - Fire PointVideo
28 серпня, 12:21 • 39630 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково
28 серпня, 11:37 • 20989 перегляди
рф б'є по складах і продовольчій логістиці й знищила подекуди до 90% потужностей, але дефіциту не передбачається - Мінагро 
28 серпня, 10:21 • 20445 перегляди
Кількість жертв повені в Непалі зросла до 489Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.6м/с
67%
752мм
Популярнi новини
Україні необхідно мобілізувати щонайменше 30 000 людей щомісяця - Буданов28 серпня, 14:21 • 8814 перегляди
У Німеччині виноград збирають рекордно рано через спеку: очікується, що врожай буде меншим28 серпня, 15:39 • 4746 перегляди
На Житомирській трасі біля Києва стався вибух, попередньо, з подальшою детонацієюVideo18:41 • 14021 перегляди
На тлі вибухів на трасі Київ - Чоп перекрили рух з 15 по 32 кмPhoto19:02 • 5168 перегляди
На Київщині після атаки рф горять склади - в ОВА закликали жителів не наближатись до місця події через вибухи19:27 • 14696 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 38683 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 34903 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 39630 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 39277 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 38987 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Білошицький
Джон Реткліфф (політик)
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Київська область
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Харків
Реклама
УНН Lite
Селін Діон вперше за два роки з'явилася на публіці напередодні повернення на сценуPhoto22:05 • 1346 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 64290 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 94983 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 91544 перегляди
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto27 серпня, 00:07 • 130191 перегляди
Актуальне
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale
The Guardian
Соціальна мережа
Financial Times

США оновили рекомендації для поїздок в Україну та закликали своїх громадян не відвідувати країну

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Держдеп США закликав громадян не їхати в Україну через війну та ракетні атаки. Посольство в Києві продовжує працювати.

США оновили рекомендації для поїздок в Україну та закликали своїх громадян не відвідувати країну

Державний департамент США оновив рекомендації для американських громадян щодо поїздок в Україну, зберігши найвищий, четвертий рівень небезпеки – "Не подорожувати". Американцям рекомендують уникати поїздок до України з будь-яких причин через російсько-українську війну, йдеться на сайті Держдепартаменту США, пише УНН.

Деталі

У відомстві окремо наголосили, що сам рівень рекомендацій не змінився. Водночас було оновлено інформацію про ризики, пов'язані зі збройним конфліктом, а також загальний опис рекомендацій для громадян США.

Держдеп попереджає, що російських ракетних атак та атак безпілотників зазнають не лише прифронтові території України. Ситуація з безпекою може швидко змінюватися, тому американцям радять бути готовими залишити небезпечну територію практично без попередження, реагувати на повітряні тривоги та знати розташування найближчих укриттів.

Посольство США продовжує роботу в Києві

Посольство США залишається відкритим і працює у Києві. Водночас для його співробітників діють обмеження на пересування та діяльність, через що надання консульської допомоги американським громадянам за межами столиці може затримуватися.

Зеленський не може знайти кандидата на посаду посла України в США - Politico 14.08.26, 11:42 • 16102 перегляди

Американським урядовцям для поїздок за межі Києва необхідний спеціальний дозвіл через безпекові ризики. Держдепартамент також не дозволяє членам їхніх сімей приєднуватися до держслужбовців, які перебувають в Україні.

Громадянам США рекомендують стежити за повідомленнями американської та української влади, користуватися застосунками з оповіщеннями про повітряні тривоги та негайно прямувати до укриття у разі загрози. У Держдепі також попередили, що закритий повітряний простір обмежує можливості для виїзду з України.

Глава МЗС Латвії обговорила з представником Трампа загрози для регіону27.08.26, 01:15 • 3704 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Евакуація
Санкції
Повітряна тривога
Війна в Україні
Державний департамент США
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ