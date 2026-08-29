США оновили рекомендації для поїздок в Україну та закликали своїх громадян не відвідувати країну
Київ • УНН
Держдеп США закликав громадян не їхати в Україну через війну та ракетні атаки. Посольство в Києві продовжує працювати.
Державний департамент США оновив рекомендації для американських громадян щодо поїздок в Україну, зберігши найвищий, четвертий рівень небезпеки – "Не подорожувати". Американцям рекомендують уникати поїздок до України з будь-яких причин через російсько-українську війну, йдеться на сайті Держдепартаменту США, пише УНН.
Деталі
У відомстві окремо наголосили, що сам рівень рекомендацій не змінився. Водночас було оновлено інформацію про ризики, пов'язані зі збройним конфліктом, а також загальний опис рекомендацій для громадян США.
Держдеп попереджає, що російських ракетних атак та атак безпілотників зазнають не лише прифронтові території України. Ситуація з безпекою може швидко змінюватися, тому американцям радять бути готовими залишити небезпечну територію практично без попередження, реагувати на повітряні тривоги та знати розташування найближчих укриттів.
Посольство США продовжує роботу в Києві
Посольство США залишається відкритим і працює у Києві. Водночас для його співробітників діють обмеження на пересування та діяльність, через що надання консульської допомоги американським громадянам за межами столиці може затримуватися.
Зеленський не може знайти кандидата на посаду посла України в США - Politico 14.08.26, 11:42 • 16102 перегляди
Американським урядовцям для поїздок за межі Києва необхідний спеціальний дозвіл через безпекові ризики. Держдепартамент також не дозволяє членам їхніх сімей приєднуватися до держслужбовців, які перебувають в Україні.
Громадянам США рекомендують стежити за повідомленнями американської та української влади, користуватися застосунками з оповіщеннями про повітряні тривоги та негайно прямувати до укриття у разі загрози. У Держдепі також попередили, що закритий повітряний простір обмежує можливості для виїзду з України.
Глава МЗС Латвії обговорила з представником Трампа загрози для регіону27.08.26, 01:15 • 3704 перегляди