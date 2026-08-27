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Глава МЗС Латвії обговорила з представником Трампа загрози для регіону

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Байба Браже та Джон Коул обговорили загрози для союзників, нелегальну міграцію й гібридні виклики. Коул відзначив оборонні витрати Латвії у 5% ВВП.

Глава МЗС Латвії обговорила з представником Трампа загрози для регіону

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже провела "продуктивну" розмову зі спеціальним посланцем президента США з питань білорусі Джоном Коулом. Під час розмови сторони обговорили виклики та загрози для союзників у регіоні, повідомила Браже у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

За словами латвійської міністерки, Коул відзначив ретельне виконання Латвією зобов'язань у межах НАТО та її внесок у регіональну стабільність.

Окремо він відзначив рівень оборонних витрат Латвії, які становлять 5% її ВВП. Браже також повідомила, що сторони обговорили нелегальну міграцію та гібридні загрози.

Під час розмови ми обговорили серію викликів і загроз, що постають перед союзниками у регіоні, включно з нелегальною міграцією та гібридними загрозами

- зазначила Браже.

Джон Коул є спеціальним посланцем президента США з питань білорусі та відіграє ключову роль у взаємодії адміністрації Дональда Трампа з мінськом.

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