Глава МИД Латвии обсудила с представителем Трампа угрозы для региона

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже провела "продуктивный" разговор со специальным посланником президента США по вопросам Беларуси Джоном Коулом. В ходе разговора стороны обсудили вызовы и угрозы для союзников в регионе, сообщила Браже в социальной сети X, пишет УНН.

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По словам латвийского министра, Коул отметил тщательное выполнение Латвией обязательств в рамках НАТО и ее вклад в региональную стабильность.

Отдельно он отметил уровень оборонных расходов Латвии, которые составляют 5% ее ВВП. Браже также сообщила, что стороны обсудили нелегальную миграцию и гибридные угрозы.

В ходе разговора мы обсудили ряд вызовов и угроз, стоящих перед союзниками в регионе, включая нелегальную миграцию и гибридные угрозы - отметила Браже.

Джон Коул является специальным посланником президента США по вопросам Беларуси и играет ключевую роль во взаимодействии администрации Дональда Трампа с Минском.

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В течение 2025-2026 годов в рамках контактов между Вашингтоном и Минском Беларусь освободила ряд политических заключенных, в частности известных оппозиционных деятелей, в обмен на ослабление отдельных санкций. Также происходили обмены, в результате которых в Польшу и Молдову вернулись их граждане, одновременно правозащитники сообщают о новых политических преследованиях в Беларуси.

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