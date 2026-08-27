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Глава МИД Латвии обсудила с представителем Трампа угрозы для региона

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Байба Браже и Джон Коул обсудили угрозы для союзников, нелегальную миграцию и гибридные вызовы. Коул отметил оборонные расходы Латвии в размере 5% ВВП.

Глава МИД Латвии обсудила с представителем Трампа угрозы для региона

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже провела "продуктивный" разговор со специальным посланником президента США по вопросам Беларуси Джоном Коулом. В ходе разговора стороны обсудили вызовы и угрозы для союзников в регионе, сообщила Браже в социальной сети X, пишет УНН.

Детали

По словам латвийского министра, Коул отметил тщательное выполнение Латвией обязательств в рамках НАТО и ее вклад в региональную стабильность.

Отдельно он отметил уровень оборонных расходов Латвии, которые составляют 5% ее ВВП. Браже также сообщила, что стороны обсудили нелегальную миграцию и гибридные угрозы.

В ходе разговора мы обсудили ряд вызовов и угроз, стоящих перед союзниками в регионе, включая нелегальную миграцию и гибридные угрозы

- отметила Браже.

Джон Коул является специальным посланником президента США по вопросам Беларуси и играет ключевую роль во взаимодействии администрации Дональда Трампа с Минском.

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Степан Гафтко

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