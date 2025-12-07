Спасатели ликвидируют последствия атаки в Кременчуге: пожары на объектах инфраструктуры частично локализованы – ГСЧС

На Полтавщине в Кременчуге продолжается ликвидация последствий массированной комбинированной атаки российских войск, которая повлекла за собой значительные повреждения и пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры. Об этом в Телеграм сообщают спасатели, пишет УНН.

Подробности

Спасатели ГСЧС продолжают работы на местах попаданий. Благодаря оперативным действиям, отдельные очаги горения уже удалось локализовать и ликвидировать.

Для борьбы с последствиями вражеских ударов привлечено 190 чрезвычайников и 50 единиц специальной техники ГСЧС.

