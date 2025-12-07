$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 декабря, 20:45 • 29578 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 39875 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 48582 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 47061 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 53132 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 53050 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 39048 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 79448 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 43344 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38724 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Спасатели ликвидируют последствия атаки в Кременчуге: пожары на объектах инфраструктуры частично локализованы – ГСЧС

Киев • УНН

 • 406 просмотра

В Кременчуге продолжается ликвидация последствий массированной комбинированной атаки российских войск. Пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры частично локализованы.

Спасатели ликвидируют последствия атаки в Кременчуге: пожары на объектах инфраструктуры частично локализованы – ГСЧС

На Полтавщине в Кременчуге продолжается ликвидация последствий массированной комбинированной атаки российских войск, которая повлекла за собой значительные повреждения и пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры. Об этом в Телеграм сообщают спасатели, пишет УНН.

Подробности

Спасатели ГСЧС продолжают работы на местах попаданий. Благодаря оперативным действиям, отдельные очаги горения уже удалось локализовать и ликвидировать.

Для борьбы с последствиями вражеских ударов привлечено 190 чрезвычайников и 50 единиц специальной техники ГСЧС.

Армия РФ атаковала предприятия энергетического сектора в Кременчугском районе: повреждено техническое оборудование07.12.25, 09:21 • 1508 просмотров

Степан Гафтко

