Спасатели ликвидируют последствия атаки в Кременчуге: пожары на объектах инфраструктуры частично локализованы – ГСЧС
Киев • УНН
В Кременчуге продолжается ликвидация последствий массированной комбинированной атаки российских войск. Пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры частично локализованы.
На Полтавщине в Кременчуге продолжается ликвидация последствий массированной комбинированной атаки российских войск, которая повлекла за собой значительные повреждения и пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры. Об этом в Телеграм сообщают спасатели, пишет УНН.
Подробности
Спасатели ГСЧС продолжают работы на местах попаданий. Благодаря оперативным действиям, отдельные очаги горения уже удалось локализовать и ликвидировать.
Для борьбы с последствиями вражеских ударов привлечено 190 чрезвычайников и 50 единиц специальной техники ГСЧС.
