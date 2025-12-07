$42.180.00
6 грудня, 20:45
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Рятувальники ліквідують наслідки атаки у Кременчуці: пожежі на об'єктах інфраструктури частково локалізовані – ДСНС

Київ

 • 124 перегляди

Кременчуці триває ліквідація наслідків масованої комбінованої атаки російських військ. Пожежі на об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури частково локалізовано.

Рятувальники ліквідують наслідки атаки у Кременчуці: пожежі на об'єктах інфраструктури частково локалізовані – ДСНС

На Полтавщині у Кременчуці триває ліквідація наслідків масованої комбінованої атаки російських військ, яка спричинила значні пошкодження та пожежі на об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури. Про це в Телеграм повідомляють рятувальники.

Деталі

Рятувальники ДСНС продовжують роботи на місцях влучань. Завдяки оперативним діям, окремі осередки горіння вже вдалося локалізувати та ліквідувати.

Для боротьби з наслідками ворожих ударів залучено 190 надзвичайників та 50 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

Армія рф атакувала підприємства енергетичного сектору у Кременчуцькому районі: пошкоджено технічне обладнання07.12.25, 09:21

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Полтавська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій