Рятувальники ліквідують наслідки атаки у Кременчуці: пожежі на об'єктах інфраструктури частково локалізовані – ДСНС

На Полтавщині у Кременчуці триває ліквідація наслідків масованої комбінованої атаки російських військ, яка спричинила значні пошкодження та пожежі на об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури. Про це в Телеграм повідомляють рятувальники, пише УНН.

Деталі

Рятувальники ДСНС продовжують роботи на місцях влучань. Завдяки оперативним діям, окремі осередки горіння вже вдалося локалізувати та ліквідувати.

Для боротьби з наслідками ворожих ударів залучено 190 надзвичайників та 50 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

