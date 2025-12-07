Рятувальники ліквідують наслідки атаки у Кременчуці: пожежі на об'єктах інфраструктури частково локалізовані – ДСНС
Київ • УНН
Кременчуці триває ліквідація наслідків масованої комбінованої атаки російських військ. Пожежі на об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури частково локалізовано.
На Полтавщині у Кременчуці триває ліквідація наслідків масованої комбінованої атаки російських військ, яка спричинила значні пошкодження та пожежі на об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури. Про це в Телеграм повідомляють рятувальники, пише УНН.
Деталі
Рятувальники ДСНС продовжують роботи на місцях влучань. Завдяки оперативним діям, окремі осередки горіння вже вдалося локалізувати та ліквідувати.
Для боротьби з наслідками ворожих ударів залучено 190 надзвичайників та 50 одиниць спеціальної техніки ДСНС.
Армія рф атакувала підприємства енергетичного сектору у Кременчуцькому районі: пошкоджено технічне обладнання07.12.25, 09:21 • 1298 переглядiв