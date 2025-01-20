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Состояние миллиардеров в мире в 2024 году выросло на $2 трлн - отчет

Состояние миллиардеров в мире в 2024 году выросло на $2 трлн - отчет

Киев  •  УНН

 • 9399 просмотра

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Богатство миллиардеров в 2024 году росло на $5,7 млрд ежедневно, достигнув $15 трлн. По прогнозу Oxfam, в течение десятилетия в мире может появиться пять триллионеров, тогда как 44% населения живет в бедности.

В прошлом году состояние миллиардеров в мире выросло на 2 трлн долларов США, что втрое быстрее, чем в 2023 году, достигнув 5,7 млрд долларов США в день, согласно отчету Oxfam, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Последний отчет о неравенстве от благотворительной организации показывает, что сейчас мир находится на пути к тому, чтобы в течение десятилетия в мире может быть пять триллионеров, что отличается от прошлогоднего прогноза о том, что в течение 10 лет в мире будет один триллионер.

Отчет под названием Takers Not Makers вышел в то время, когда многие мировые политические лидеры, руководители корпораций и сверхбогатые люди отправляются на швейцарский горнолыжный курорт Давос на ежегодную встречу Всемирного экономического форума в понедельник.

Исследование активов миллиардеров, которое проводится Oxfam, также совпадает по времени с инаугурацией Дональда Трампа на пост президента США. Ожидается, что Трамп включит в свою команду близких советников несколько миллиардеров, включая генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, и предложит масштабные налоговые льготы самым богатым гражданам США.

В то же время, количество людей, живущих за чертой бедности Всемирного банка в 6,85 доллара в день, практически не изменилось с 1990 года и приближается к 3,6 миллиардам - что эквивалентно 44% населения мира сегодня, заявила благотворительная организация. Каждая десятая женщина живет в крайней бедности (менее 2,15 доллара в день), что означает, что на 24,3 миллиона больше женщин, чем мужчин, страдают от бедности.

Oxfam предупредила, что прогресс в сокращении бедности зашел в тупик, и что крайнюю бедность можно было бы искоренить втрое быстрее, если бы неравенство было сокращено.

Рост стоимости акций на мировых фондовых биржах объясняет большую часть увеличения богатства миллиардеров, хотя более высокая стоимость недвижимости также сыграла свою роль. На жилую недвижимость приходится около 80% мировых инвестиций.

Во всем мире количество миллиардеров выросло на 204 в прошлом году до 2769. Их совокупное богатство выросло с $13 трлн до $15 трлн всего за 12 месяцев - второй по величине годовой прирост с начала ведения учета. Состояние 10 самых богатых людей мира росло в среднем почти на $100 млн в день, и даже если бы они потеряли 99% своего состояния за одну ночь, они остались бы миллиардерами.

В их число входит основатель Amazon Джефф Безос с чистым капиталом в $219,4 млрд, на чью "империю" Amazon приходится 70% или более онлайн-покупок в Германии, Франции, Великобритании и Испании. Алико Данготе с чистым капиталом $11 млрд является самым богатым человеком Африки, который владеет "почти монополией" на цемент в Нигерии и доминирует на рынке по всей Африке, говорится в отчете.

В отчёте утверждается, что большая часть богатства получена, а не заработана, поскольку 60% поступает либо по наследству, либо через "кумовство и коррупцию", либо от монопольной власти. В нём подсчитано, что 18% богатства возникает из монопольной власти.

Согласно списку миллиардеров Forbes в режиме реального времени, самыми богатыми людьми в мире являются Маск, Безос, Марк Цукерберг, соучредитель Facebook и Meta, Ларри Эллисон, соучредитель Oracle и основатель LVMH Бернар Арно. Ожидается, что на инаугурации Трампа в понедельник Маск, Безос и Цукерберг будут сидеть рядом, что является признаком быстро растущего влияния технологических компаний на политику, пишет издание.

Oxfam призывает к смелым решениям, чтобы "радикально сократить неравенство и жестко закрепить справедливость в нашей экономике".

Анна Марриотт, руководитель отдела политики неравенства Oxfam, сказала: "В прошлом году мы предсказывали, что первый триллионер может появиться в течение десятилетия, но это шокирующее ускорение накопления богатства означает, что мир сейчас на пути как минимум к пяти. Глобальная экономическая система сломана, абсолютно непригодна для использования, поскольку она допускает и увековечивает этот взрыв богатства, в то время как почти половина человечества продолжает жить в нищете".

Состояние 500 самых богатых людей мира в этом году превысило 10 триллионов долларов - Bloomberg31.12.24, 21:27 • 25061 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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