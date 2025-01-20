Статки мільярдерів у світі у 2024 році зросли на $2 трлн - звіт

Минулого року статки мільярдерів у світі зросли на 2 трлн доларів США, що втричі швидше, ніж у 2023 році, сягнувши 5,7 млрд доларів США на день, згідно зі звітом Oxfam, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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Останній звіт про нерівність від благодійної організації показує, що наразі світ перебуває на шляху до того, щоб протягом десятиліття у світі може бути п'ять трильйонерів, що відрізняється від минулорічного прогнозу про те, що протягом 10 років у світі буде один трильйонер.

Звіт під назвою Takers Not Makers вийшов у той час, коли багато світових політичних лідерів, керівників корпорацій та надбагатих людей вирушають на швейцарський гірськолижний курорт Давос на щорічну зустріч Всесвітнього економічного форуму в понеділок.

Дослідження активів мільярдерів, яке проводиться Oxfam, також збігається у часі з інавгурацією Дональда Трампа на посаду президента США. Очікується, що Трамп включить до своєї команди близьких радників кілька мільярдерів, включаючи генерального директора Tesla та SpaceX Ілона Маска, і запропонує масштабні податкові пільги найбагатшим громадянам США.

Водночас, кількість людей, які живуть за межею бідності Світового банку в 6,85 долара на день, практично не змінилася з 1990 року і наближається до 3,6 мільярдів - що еквівалентно 44% населення світу сьогодні, заявила благодійна організація. Кожна десята жінка живе у крайній бідності (менше 2,15 долара на день), що означає, що на 24,3 мільйона більше жінок, ніж чоловіків, страждають від бідності.

Oxfam попередила, що прогрес у скороченні бідності зайшов у глухий кут, і що крайню бідність можна було б викорінити втричі швидше, якби нерівність була скорочена.

Зростання вартості акцій на світових фондових біржах пояснює більшу частину збільшення багатства мільярдерів, хоча вища вартість нерухомості також зіграла свою роль. На житлову нерухомість припадає близько 80% світових інвестицій.

У всьому світі кількість мільярдерів зросла на 204 торік до 2769. Їх сукупне багатство зросло з $13 трлн до $15 трлн лише за 12 місяців - другий за величиною річний приріст з початку ведення обліку. Статки 10 найбагатших людей світу зростали у середньому майже на $100 млн на день, і навіть якби вони втратили 99% свого статку за одну ніч, вони залишилися б мільярдерами.

До них входить засновник Amazon Джефф Безос із чистим капіталом у $219,4 млрд, на чию "імперію" Amazon припадає 70% або більше онлайн-покупок у Німеччині, Франції, Великій Британії та Іспанії. Аліко Данготе з чистим капіталом $11 млрд є найбагатшою людиною Африки, яка володіє "майже монополією" на цемент у Нігерії та домінує на ринку по всій Африці, ідеться у звіті.

У звіті стверджується, що більша частина багатства отримана, а не зароблена, оскільки 60% надходить або у спадок, або через "кумівство і корупцію", або від монопольної влади. У ньому підраховано, що 18% багатства виникає із монопольної влади.

Згідно зі списком мільярдерів Forbes у режимі реального часу, найбагатшими людьми у світі є Маск, Безос, Марк Цукерберг, співзасновник Facebook та Meta, Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle та засновник LVMH Бернар Арно. Очікується, що на інавгурації Трампа в понеділок Маск, Безос і Цукерберг сидітимуть поруч, що є ознакою впливу технологічних компаній на політику, що швидко зростає, пише видання.

Oxfam закликає до сміливих рішень, щоб "радикально скоротити нерівність та жорстко закріпити справедливість у нашій економіці".

Анна Марріотт, керівник відділу політики нерівності Oxfam, сказала: "Минулого року ми передбачали, що перший трильйонер може з'явитися протягом десятиліття, але це прискорення накопичення багатства, що шокує, означає, що світ зараз на шляху як мінімум до п'яти. Глобальна економічна система зламана, абсолютно непридатна для використання, оскільки вона допускає та увічнює цей вибух багатства, тоді як майже половина людства продовжує жити у злиднях".

Статки 500 найбагатших людей світу цього року перевищили 10 трильйонів доларів - Bloomberg