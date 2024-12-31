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Статки 500 найбагатших людей світу цього року перевищили 10 трильйонів доларів - Bloomberg

Статки 500 найбагатших людей світу цього року перевищили 10 трильйонів доларів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 25780 перегляди

500 найбагатших людей світу досягли сукупного капіталу в 10 трлн доларів. Ілон Маск лідирує зі статками в 442,1 млрд доларів, збільшивши їх на 213 млрд за рік.

500 найбагатших людей світу значно розбагатіли у 2024 році, а Ілон Маск, Марк Цукерберг і Дженсен Хуан очолили групу мільярдерів, підкоривши новий рубіж: сукупний чистий капітал у 10 трильйонів доларів, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Неприборкане ралі акцій американських технологічних компаній зіграло ключову роль у збільшенні багатства тріо, а також статків Ларрі Еллісона, Джеффа Безоса, Майкла Делла і співзасновників Google Ларрі Пейджа та Сергія Бріна. Вісім технологічних титанів поодинці заробили понад 600 мільярдів доларів цього року, що становить 43% від приросту в 1,5 трильйона доларів серед 500 найбагатших людей, які відстежуються індексом мільярдерів Bloomberg.

Але саме Маск - так званий «перший приятель» обраного президента Дональда Трампа після безпрецедентної підтримки його передвиборчої кампанії - домінував у списку найбагатших людей світу 2024 року.

Його тісні стосунки з президентом, який вступає на посаду, допомогли збільшити вартість його компаній, зокрема Tesla Inc., SpaceX і xAI. Це збільшило його статки до безпрецедентних 442,1 млрд доларів, що на 213 млрд доларів більше, ніж на початку року. Розрив у 237 млрд доларів між ним і Безосом 17 грудня став найбільшим, коли-небудь зафіксованим між першим і другим за рангом іменами в індексі добробуту Bloomberg.

За всіма напрямками, найбагатші люди світу виграли від фондового ринку, який кинув виклик очікуванням у 2024 році. Індекс S&P 500 зріс на 24% до понеділка, підживлюваний невеликою групою акцій, що отримали назву «Чудова сімка», зокрема Tesla Маска, Meta Platforms Inc. Цукерберга і Nvidia Corp. Хуана, на частку яких припало більше половини показників індексу акцій.

Перемога Трампа на виборах додала зростання: 6 листопада індекс S&P 500 досяг історичного максимуму, показавши найкращий результат після дня виборів в історії. Мільярдери, представлені в індексі, загалом заробили 505 мільярдів доларів за п'ять тижнів після виборів, що становить 34% від річного показника.

Перемога Трампа також спровокувала історичне зростання цифрових активів, уперше піднявши біткоїн вище 100 000 доларів. Це особливо посилило криптомільярдерів: Чанпен Чжао з Binance Holdings, відомий як CZ, побачив, що його статки зросли на 60% до 55 мільярдів доларів. Чиста вартість активів співзасновника Coinbase Global Inc. Брайана Армстронга зросла більш ніж на 50% до 11,1 мільярда доларів.

Загальна вартість статків, що відслідковуються індексом мільярдерів Bloomberg, становила 9,8 трильйона доларів на закритті понеділка, що трохи нижче за пікове значення 11 грудня в 10,1 трильйона доларів після розпродажу після Різдва. Згідно з даними, зібраними Світовим банком, їхні статки можна порівняти із сукупним валовим внутрішнім продуктом Німеччини, Японії та Австралії за минулий рік.

Ось деякі з найбільших переможців і переможених цього року:

Переможці

Дональд Трамп: Статки обраного президента злетіли до рекордних висот цього року, чому сприяла ефективність його контрольного пакета акцій Trump Media & Technology Group Corp. Незважаючи на повідомлення про збиток у розмірі 19,2 млн доларів у минулому кварталі, DJT, як відома ця соціальна медіа-компанія, зросла на 95% цього року, до поточної ринкової вартості понад 7 млрд доларів.

Дженсен Хуан: Генеральний директор Nvidia Хуан став одним з найбільших індивідуальних переможців буму ШІ, додавши 76 мільярдів доларів до свого чистого капіталу цього року. Акції Nvidia майже потроїлися в 2024 році, і в червні вона вперше стала найдорожчою компанією у світі.

Марк Цукерберг: Незважаючи на колосальний антимонопольний штраф у розмірі 841 мільйона доларів від ЄС і сумніви інвесторів на початку року щодо багатомільярдного АІ-проєкту компанії, генеральний директор Meta збільшив свій чистий капітал цього року на 81 мільярд доларів, оскільки акції Meta зросли майже на 70%.

Китайські мільярдери: Китайські мільярдери, включно з генеральним директором Tencent Holdings Ltd. Поні Ма, голову Xiaomi Corp. Лей Цзюня і співзасновника Cambricon Technologies Corp. Чень Тяньши, збільшили свої статки на 14% у 2024 році. Їхній прибуток компенсував три роки поспіль втрат, викликаних триваючою кризою нерухомості та урядовими заходами щодо припинення діяльності великих технологічних компаній.

Мільярдери молодше 60 років: цього року статки молодих мільярдерів у списку збільшилися більш ніж удвічі порівняно з їхніми старшими колегами. Мільярдери молодше 60 років становлять 27% індексу.

Лузери

Французькі мільярдери класу люкс: статки Бернара Арно, Франсуази Бетанкур-Майєрс і Франсуа Піно, чиї статки формуються завдяки активам у секторі предметів розкоші, 2024 року зазнали великих втрат. Після багатьох років зростання, спричиненого пандемією, коли розкішний шопінг витіснив витрати на ресторани і розваги, уповільнення продажів - особливо на ключовому китайському ринку - обійшлося трьом мільярдерам загалом у 71 мільярд доларів.

Колін Хуан: у Хуана було найбільше падіння добробуту серед китайських мільярдерів. Магнат електронної комерції, що стоїть за Тему, ненадовго став найбагатшою людиною Китаю в серпні, але закінчив рік із падінням на 18 мільярдів доларів після того, як незадовільний звіт про доходи призвів до падіння акцій його компанії на 29% за один день.

Рікардо Салінас: голова Grupo Elektra SAB, мексиканського роздрібного і банківського конгломерату, втратив більше половини свого чистого капіталу за один день після того, як акції його компанії впали після заяв Салінаса про те, що його обдурив колишній фінансовий консультант. Минулого тижня Салінас оголосив, що збирається зробити компанію приватною.

Карлос Слім: Слім, який має великі частки в латиноамериканських компаніях у телекомунікаційному, банківському, будівельному та енергетичному секторах, втратив 26 мільярдів доларів у 2024 році. Його багатство постраждало від обмінних курсів - песо впав приблизно на 20% після багатьох років відносної сили - і ослаблення ринків після перемоги лівої кандидатки Клаудії Шейнбаум на президентських виборах у Мексиці в червні.

Фам Нхат Вуонг: В'єтнамський магнат, який володіє активами у сфері розвитку нерухомості, роздрібної торгівлі та охорони здоров'я, на початку року побачив, як акції його компанії з виробництва електромобілів Vinfast Auto Ltd. впали приблизно на 70% після того, як збитки збільшилися, а ринок зіпсувався через його агресивні плани розширення. Відтоді акції трохи відновилися, але падіння коштувало Вуонгу майже половини його статків.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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