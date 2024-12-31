Состояние 500 самых богатых людей мира в этом году превысило 10 триллионов долларов - Bloomberg

500 самых богатых людей мира значительно разбогатели в 2024 году, а Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженсен Хуан возглавили группу миллиардеров, покорив новый рубеж: совокупный чистый капитал в 10 триллионов долларов, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Неукротимое ралли акций американских технологических компаний сыграло ключевую роль в увеличении богатства трио, а также состояний Ларри Эллисона, Джеффа Безоса, Майкла Делла и соучредителей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина. Восемь технологических титанов в одиночку заработали более 600 миллиардов долларов в этом году, что составляет 43% от прироста в 1,5 триллиона долларов среди 500 самых богатых людей, отслеживаемых индексом миллиардеров Bloomberg.

Но именно Маск — так называемый "первый приятель" избранного президента Дональда Трампа после беспрецедентной поддержки его предвыборной кампании — доминировал в списке самых богатых людей мира в 2024 году.

Его тесные отношения с вступающим в должность президентом помогли увеличить стоимость его компаний, включая Tesla Inc., SpaceX и xAI. Это увеличило его состояние до беспрецедентных 442,1 млрд долларов, что на 213 млрд долларов больше, чем в начале года. Разрыв в 237 млрд долларов между ним и Безосом 17 декабря стал самым большим, когда-либо зафиксированным между первым и вторым по рангу именами в индексе благосостояния Bloomberg.

По всем направлениям, самые богатые люди мира выиграли от фондового рынка, который бросил вызов ожиданиям в 2024 году. Индекс S&P 500 вырос на 24% к понедельнику, подпитываемый небольшой группой акций, получивших название "Великолепная семерка", включая Tesla Маска, Meta Platforms Inc. Цукерберга и Nvidia Corp. Хуана, на долю которых пришлось более половины показателей индекса акций.

Победа Трампа на выборах добавила роста: 6 ноября индекс S&P 500 достиг исторического максимума, показав лучший результат после дня выборов в истории. Миллиардеры, представленные в индексе, в общей сложности заработали 505 миллиардов долларов за пять недель после выборов, что составляет 34% от годового показателя.

Победа Трампа также спровоцировала исторический рост цифровых активов, впервые подняв биткоин выше 100 000 долларов. Это особенно усилило криптомиллиардеров: Чанпэн Чжао из Binance Holdings, известный как CZ, увидел, что его состояние выросло на 60% до 55 миллиардов долларов. Чистая стоимость активов соучредителя Coinbase Global Inc. Брайана Армстронга выросла более чем на 50% до 11,1 миллиарда долларов.

Общая стоимость состояний, отслеживаемых индексом миллиардеров Bloomberg, составила 9,8 триллиона долларов на закрытии понедельника, что немного ниже пикового значения 11 декабря в 10,1 триллиона долларов после распродажи после Рождества. Согласно данным, собранным Всемирным банком, их состояние сопоставимо с совокупным валовым внутренним продуктом Германии, Японии и Австралии за прошлый год.

Вот некоторые из крупнейших победителей и проигравших этого года:

Победители

Дональд Трамп: Состояние избранного президента взлетело до рекордных высот в этом году, чему способствовала эффективность его контрольного пакета акций Trump Media & Technology Group Corp. Несмотря на сообщение об убытке в размере 19,2 млн долларов в прошлом квартале, DJT, как известна эта социальная медиа-компания, выросла на 95% в этом году, до текущей рыночной стоимости более 7 млрд долларов.

Дженсен Хуан: Генеральный директор Nvidia Хуан стал одним из крупнейших индивидуальных победителей бума ИИ, добавив 76 миллиардов долларов к своему чистому капиталу в этом году. Акции Nvidia почти утроились в 2024 году, и в июне она впервые стала самой дорогой компанией в мире.

Марк Цукерберг: Несмотря на колоссальный антимонопольный штраф в размере 841 миллиона долларов от ЕС и сомнения инвесторов в начале года относительно многомиллиардного ИИ-проекта компании, генеральный директор Meta увеличил свой чистый капитал в этом году на 81 миллиард долларов, поскольку акции Meta выросли почти на 70%.

Китайские миллиардеры: Китайские миллиардеры, включая генерального директора Tencent Holdings Ltd. Пони Ма, председателя Xiaomi Corp. Лэй Цзюня и соучредителя Cambricon Technologies Corp. Чэнь Тяньши, увеличили свое состояние на 14% в 2024 году. Их прибыль компенсировала три года подряд потерь, вызванных продолжающимся кризисом недвижимости и правительственными мерами по пресечению деятельности крупных технологических компаний.

Миллиардеры моложе 60 лет: в этом году состояние молодых миллиардеров в списке увеличилось более чем в два раза по сравнению с их старшими коллегами. Миллиардеры моложе 60 лет составляют 27% индекса.

Лузеры

Французские миллиардеры класса люкс: состояние Бернара Арно, Франсуазы Бетанкур-Майерс и Франсуа Пино, чье состояние формируется за счет активов в секторе предметов роскоши, в 2024 году понесло большие потери. После многих лет роста, вызванного пандемией, когда роскошный шопинг вытеснил расходы на рестораны и развлечения, замедление продаж — особенно на ключевом китайском рынке — обошлось трем миллиардерам в общей сложности в 71 миллиард долларов.

Колин Хуан: у Хуана было самое большое падение благосостояния среди китайских миллиардеров. Магнат электронной коммерции, стоящий за Тему, ненадолго стал самым богатым человеком Китая в августе, но закончил год с падением на 18 миллиардов долларов после того, как неудовлетворительный отчет о доходах привел к падению акций его компании на 29% за один день.

Рикардо Салинас: председатель Grupo Elektra SAB, мексиканского розничного и банковского конгломерата, потерял более половины своего чистого капитала за один день после того, как акции его компании рухнули после заявлений Салинаса о том, что его обманул бывший финансовый консультант. На прошлой неделе Салинас объявил, что собирается сделать компанию частной.

Карлос Слим: Слим, имеющий крупные доли в латиноамериканских компаниях в телекоммуникационном, банковском, строительном и энергетическом секторах, потерял 26 миллиардов долларов в 2024 году. Его богатство пострадало от обменных курсов — песо упал примерно на 20% после многих лет относительной силы — и ослабления рынков после победы левого кандидата Клаудии Шейнбаум на президентских выборах в Мексике в июне.

Фам Нхат Вуонг: Вьетнамский магнат, владеющий активами в сфере развития недвижимости, розничной торговли и здравоохранения, в начале года увидел, как акции его компании по производству электромобилей Vinfast Auto Ltd. упали примерно на 70% после того, как убытки увеличились, а рынок испортился из-за его агрессивных планов расширения. С тех пор акции немного восстановились, но падение стоило Вуонгу почти половины его состояния.