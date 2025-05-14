Состав делегации рф для переговоров в Стамбуле объявят утром - росСМИ
Киев • УНН
Состав делегации рф для переговоров с Украиной в Стамбуле станет известен утром. Зеленский 15 мая посетит Турцию и встретится с Эрдоганом.
Состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле рф объявит завтра утром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Отмечается, что решение по поводу того, кто именно приедет завтра в Турцию от россии "давно есть", но приедет ли путин или кто-то другой - станет известно утром - мол, благодаря этому "у украинцев не будет возможности для маневра".
Тем временем, по данным украинских СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая посетит Турцию, где планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В Турцию также планируют поехать глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига, который уже находится там
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Как известно, Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным в Анкаре или Стамбуле. Если путин прибудет, то украинский лидер готов сделать все, чтобы договориться о прекращении огня.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 15 мая прибудет в Турцию со сформированной украинской делегацией. В то же время он подчеркнул, что пока не прорабатывались никакие форматы переговоров, кроме возможных прямых переговоров на уровне лидеров.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио в пятницу, 16 мая, поедет в Турцию для участия в российско-украинских переговорах.
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