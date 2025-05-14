Состав делегации рф для переговоров в Стамбуле объявят утром - росСМИ

Состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле рф объявит завтра утром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что решение по поводу того, кто именно приедет завтра в Турцию от россии "давно есть", но приедет ли путин или кто-то другой - станет известно утром - мол, благодаря этому "у украинцев не будет возможности для маневра".

Тем временем, по данным украинских СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая посетит Турцию, где планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Турцию также планируют поехать глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига, который уже находится там