Склад делегації рф для переговорів у Стамбулі оголосять вранці - росЗМІ
Київ • УНН
Склад делегації рф для переговорів з Україною у Стамбулі стане відомий вранці. Зеленський 15 травня відвідає Туреччину та зустрінеться з Ердоганом.
Склад делегації для переговорів з Україною у Стамбулі рф оголосить завтра вранці. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
Зазначається, що ріщення з приводу того, хто саме приїде завтра до Туреччини від росії "давно є", але чи приїде путін або хтось інший - стане відомо вранці - мовляв, завдяки цьому "українці не матимуть можливості для маневру".
Тим часом, за даними українських ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
До Туреччини також планують поїхати глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже знаходиться там
Австрія пропонує Відень для мирних переговорів щодо війни в Україні - канцлер13.05.25, 00:58 • 3202 перегляди
Як відомо, Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором володимиром путінм в Анкарі чи Стамбулі. Якщо путін прибуде, то український лідер готовий зробити все, щоб домовитися про припинення вогню.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 15 травня прибуде до Туреччини зі сформованою українською делегацією. Водночас він наголосив, що наразі не опрацьовувалися жодні формати переговорів, окрім можливих прямих перемовин на рівні лідерів.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що разом із державним секретарем Марко Рубіо у пʼятницю, 16 травня, поїде до Туреччини для участі в російсько-українських переговорах.
МЗС: путін навряд чи приїде на переговори до Зеленського в Стамбул11.05.25, 21:35 • 8554 перегляди