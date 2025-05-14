Склад делегації рф для переговорів у Стамбулі оголосять вранці - росЗМІ

Склад делегації для переговорів з Україною у Стамбулі рф оголосить завтра вранці. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що ріщення з приводу того, хто саме приїде завтра до Туреччини від росії "давно є", але чи приїде путін або хтось інший - стане відомо вранці - мовляв, завдяки цьому "українці не матимуть можливості для маневру".

Тим часом, за даними українських ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

До Туреччини також планують поїхати глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже знаходиться там