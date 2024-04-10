Соседи по Северному морю обеспечат стандарт безопасности подводной инфраструктуры: что предусматривает соглашение о защите от иностранных диверсий

В соглашении о безопасности и защите критически важной подводной инфраструктуры от иностранных диверсий и нападений, которое подписали шесть стран, граничащих с Северным морем, говорится о единых уровнях безопасности морской и подводной инфраструктуры. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Детали

Соглашение, которое подписали Бельгия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Великобритания и Дания, направлено на усиление сотрудничества для защиты энергетической инфраструктуры и повышения безопасности в регионе.

Северное море является движущей силой европейских амбиций в сфере возобновляемой энергетики и нулевых выбросов, что способствует укреплению энергетической безопасности на континенте. Поэтому очень важно, чтобы мы защищали здесь критически важную энергетическую инфраструктуру сейчас и в будущем - сказал Эндрю Боуи, британский министр по вопросам ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии.

Министерство климата, энергетики и коммунальных услуг Дании заявило, что Северное море становится центром критической инфраструктуры, соединяя европейские страны с помощью силовых кабелей, газовых труб и телекоммуникационных линий.

"Это означает, что растет трансграничная взаимозависимость, а вместе с ней увеличивается риск саботажа и нежелательного внимания со стороны враждебно настроенных субъектов", - заявили в министерстве.

Как сообщили в датском министерстве, в рамках нового соглашения о безопасности в Северном море североевропейские страны пересмотрят текущие меры защиты и безопасности, будут обмениваться информацией и знаниями, а также сообщать соответствующую информацию на оперативном уровне. Соглашение сосредоточено преимущественно на "устойчивости и предотвращении" и дополняет работу НАТО, говорится в заявлении Норвегии.

Бельгийский министр юстиции и Северного моря Пол Ван Тигчельт заявил, что новое соглашение обеспечит "одинаковый уровень безопасности морской и подводной инфраструктуры через границы, а не разный уровень безопасности от страны к стране".

Контекст

Издание пишет, что европейские страны стали все более напряженно относиться к уязвимости своей подводной инфраструктуры после взрывов на "Северном потоке" в 2022 году, когда два газопровода, соединяющие Россию с Германией в Балтийском море, были повреждены в результате нескольких взрывов.

В октябре 2023 года газопровод, соединяющий Финляндию и Эстонию в Балтийском море, был поврежден в другом инциденте, который вызвал дополнительную тревогу относительно подводных диверсий и гибридных атак.

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