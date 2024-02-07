Швеция закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток": что известно
Киев • УНН
Шведская прокуратура объявила, что закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток", поскольку шведская юрисдикция не распространяется на инцидент, произошедший в международных водах.
Швеция официально сообщила о прекращении дальнейшего расследования взрывов на газопроводе "Северный поток", которые произошли в сентябре 2022 года на дне Балтийского моря. Об этом говорится на сайте прокуратуры Швеции, пишет УНН.
По результатам расследования шведская юрисдикция не применяется, поэтому расследование должно быть закрыто
Детали
Как отмечается, главной целью расследования было установление, были ли в инциденте задействованы шведские граждане и использовалась ли для осуществления взрывов шведская территория - это бы создавало риск причинения вреда интересам или безопасности Швеции.
Как сообщается, правоохранители не обнаружили ничего, что указывало бы на причастность Швеции или шведских граждан к нападению, произошедшему в международных водах.
"Расследование было систематическим и тщательным. Среди прочего, было проанализировано большое количество перемещений судов, чтобы понять, что произошло. Кроме того, был проведен обширный осмотр места преступления и несколько допросов по этому делу. На фоне сложившейся ситуации мы можем констатировать, что шведская юрисдикция не может быть применена", - заявил прокурор Матс Юнгквист.
Напомним
Власти Швеции и Дании расследовали четыре утечки в газопроводах "Северный поток-"1 и "Северный поток-2", которые идут из России в Германию через Балтийское море.
Дания заявляла, что расследование показало, что утечка была вызвана мощными взрывами. В Швеции заявляли, что на газопроводах "Северного потока" нашли следы взрывчатки.
Швеция закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток": что известно
Шведская прокуратура объявила, что закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток", поскольку шведская юрисдикция не распространяется на инцидент, произошедший в международных водах.
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