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Швеция закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток": что известно

Швеция закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток": что известно

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 10:50  •  9847 просмотра

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Шведская прокуратура объявила, что закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток", поскольку шведская юрисдикция не распространяется на инцидент, произошедший в международных водах.

Швеция официально сообщила о прекращении дальнейшего расследования взрывов на газопроводе "Северный поток", которые произошли в сентябре 2022 года на дне Балтийского моря. Об этом говорится на сайте прокуратуры Швеции, пишет УНН

По результатам расследования шведская юрисдикция не применяется, поэтому расследование должно быть закрыто

- говорится в сообщении прокуратуры.

Детали

Как отмечается, главной целью расследования было установление, были ли в инциденте задействованы шведские граждане и использовалась ли для осуществления взрывов шведская территория - это бы  создавало риск причинения вреда интересам или безопасности Швеции. 

Как сообщается, правоохранители не обнаружили ничего, что указывало бы на причастность Швеции или шведских граждан к нападению, произошедшему в международных водах.

"Расследование было систематическим и тщательным. Среди прочего, было проанализировано большое количество перемещений судов, чтобы понять, что произошло. Кроме того, был проведен обширный осмотр места преступления и несколько допросов по этому делу. На фоне сложившейся ситуации мы можем констатировать, что шведская юрисдикция не может быть применена", - заявил прокурор Матс Юнгквист.

Напомним 

Власти Швеции и Дании расследовали четыре утечки в газопроводах "Северный поток-"1 и "Северный поток-2", которые идут из России в Германию через Балтийское море.

Дания заявляла, что расследование показало, что утечка была вызвана мощными взрывами. В Швеции заявляли, что на газопроводах "Северного потока" нашли следы взрывчатки.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Швеция закрывает расследование взрывов на газопроводе "Северный поток": что известно

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