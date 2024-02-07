Швеція закриває розслідування вибухів на газопроводі "Північний потік": що відомо
Київ • УНН
Шведська прокуратура оголосила, що закриває розслідування вибухів на газопроводі "Північний потік", оскільки шведська юрисдикція не поширюється на інцидент, що стався в міжнародних водах.
Швеція офіційно повідомила про припинення подальшого розслідування вибухів на газопроводі "Північний потік", які відбулись у вересні 2022 року на дні Балтійського моря. Про це йдеться на сайті прокуратури Швеції, пише УНН.
За результатами розслідування шведська юрисдикція не застосовується, тому розслідування має бути закрите
Деталі
Як зазначається, головною метою розслідування було встановлення, чи були у інциденті задіяні шведські громадяни і чи використовувалась для здійснення вибухів шведська територія - це б створювало ризик заподіяння шкоди інтересам або безпеці Швеції.
Як повідомляється, правоохоронці не виявили нічого, що вказувало б на причетність Швеції або шведських громадян до нападу, що стався в міжнародних водах.
"Розслідування було систематичним і ретельним. Серед іншого, було проаналізовано велику кількість переміщень суден, щоб зрозуміти, що сталося. Крім того, було проведено великий огляд місця злочину і кілька допитів у цій справі. На тлі ситуації, що склалася, ми можемо констатувати, що шведська юрисдикція не може бути застосована", - заявив прокурор Матс Юнгквіст.
Нагадаємо
Влада Швеції та Данії розслідувала чотири витоки в газопроводах "Північний потік-"1 і "Північний потік-2", які йдуть з росії до Німеччини через Балтійське море.
Данія заявляла, що розслідування показало, що витік був викликаний потужними вибухами.У Швеції заявляли, що на газопроводах "Північного потоку" знайшли сліди вибухівки.