Швеція закриває розслідування вибухів на газопроводі "Північний потік": що відомо

Швеція офіційно повідомила про припинення подальшого розслідування вибухів на газопроводі "Північний потік", які відбулись у вересні 2022 року на дні Балтійського моря. Про це йдеться на сайті прокуратури Швеції, пише УНН.

За результатами розслідування шведська юрисдикція не застосовується, тому розслідування має бути закрите - йдеться у повідомленні прокуратури.

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Як зазначається, головною метою розслідування було встановлення, чи були у інциденті задіяні шведські громадяни і чи використовувалась для здійснення вибухів шведська територія - це б створювало ризик заподіяння шкоди інтересам або безпеці Швеції.

Як повідомляється, правоохоронці не виявили нічого, що вказувало б на причетність Швеції або шведських громадян до нападу, що стався в міжнародних водах.

"Розслідування було систематичним і ретельним. Серед іншого, було проаналізовано велику кількість переміщень суден, щоб зрозуміти, що сталося. Крім того, було проведено великий огляд місця злочину і кілька допитів у цій справі. На тлі ситуації, що склалася, ми можемо констатувати, що шведська юрисдикція не може бути застосована", - заявив прокурор Матс Юнгквіст.

Нагадаємо

Влада Швеції та Данії розслідувала чотири витоки в газопроводах "Північний потік-"1 і "Північний потік-2", які йдуть з росії до Німеччини через Балтійське море.

Данія заявляла, що розслідування показало, що витік був викликаний потужними вибухами.У Швеції заявляли, що на газопроводах "Північного потоку" знайшли сліди вибухівки.