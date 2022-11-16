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У Швеції заявили, що на газопроводах "Північного потоку" знайшли сліди вибухівки

У Швеції заявили, що на газопроводах "Північного потоку" знайшли сліди вибухівки

Київ • УНН

 • 331337 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Слідчі виявили сліди вибухових речовин на місці пошкоджених газопроводів "Північний потік", що підтверджує те, що мала місце диверсія, заявив у п’ятницю шведський прокурор, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

«Проведений аналіз показує наявність слідів вибухових речовин на кількох вилучених об'єктах», — йдеться в заяві шведської прокуратури.

«Розслідування є дуже складним та всеосяжним. Розслідування, що триває, визначить, чи можна ідентифікувати будь-яких підозрюваних», — додали у відомстві.

Доповнення

Влада Швеції та Данії розслідує чотири витоки в газопроводах "Північний потік-"1 і "Півінчний потік-2", які йдуть з росії до Німеччини через Балтійське море.

Данія минулого місяця заявила, що попереднє розслідування показало, що витік був викликаний потужними вибухами.

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