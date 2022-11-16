У Швеції заявили, що на газопроводах "Північного потоку" знайшли сліди вибухівки

Цитата

«Проведений аналіз показує наявність слідів вибухових речовин на кількох вилучених об'єктах», — йдеться в заяві шведської прокуратури.

«Розслідування є дуже складним та всеосяжним. Розслідування, що триває, визначить, чи можна ідентифікувати будь-яких підозрюваних», — додали у відомстві.

Доповнення

Влада Швеції та Данії розслідує чотири витоки в газопроводах "Північний потік-"1 і "Півінчний потік-2", які йдуть з росії до Німеччини через Балтійське море.

Данія минулого місяця заявила, що попереднє розслідування показало, що витік був викликаний потужними вибухами.