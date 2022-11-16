В Швеции заявили, что на газопроводах "Северного потока" нашли следы взрывчатки

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«Проведенный анализ показывает наличие следов взрывчатых веществ на нескольких изъятых объектах», — говорится в заявлении шведской прокуратуры.

«Расследование очень сложное и всеобъемлющее. Продолжающееся расследование определит, можно ли идентифицировать каких-либо подозреваемых», — добавили в ведомстве.

Дополнение

Власти Швеции и Дании расследуют четыре вытока в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые идут из россии в Германию через Балтийское море.

Дания в прошлом месяце заявила, что предварительное расследование показало, что утечка была вызвана мощными взрывами.