В Швеции заявили, что на газопроводах "Северного потока" нашли следы взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Следователи обнаружили следы взрывчатых веществ на месте поврежденных газопроводов "Северный поток", что подтверждает то, что имела место диверсия, заявил в пятницу шведский прокурор, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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«Проведенный анализ показывает наличие следов взрывчатых веществ на нескольких изъятых объектах», — говорится в заявлении шведской прокуратуры.
«Расследование очень сложное и всеобъемлющее. Продолжающееся расследование определит, можно ли идентифицировать каких-либо подозреваемых», — добавили в ведомстве.
Дополнение
Власти Швеции и Дании расследуют четыре вытока в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые идут из россии в Германию через Балтийское море.
Дания в прошлом месяце заявила, что предварительное расследование показало, что утечка была вызвана мощными взрывами.