Смерть начальника генштаба Ирана Али Шадмани: озвучены детали и последствия

Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил гибель начальника генерального штаба вооруженных сил страны Али Шадмани. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Он занимал эту должность всего несколько дней, сменив своего ликвидированного предшественника Алаа Али Рашида, погибшего за несколько дней до этого.

Али Шадмани, которого называли одним из самых приближенных людей к аятолле Али Хаменеи, скончался от тяжелых ранений, полученных во время бомбардировки Ирана со стороны Израиля.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) его называли одним из главных советников верховного лидера Ирана Али Хаменеи и оказывал влияние на планы атак против Израиля.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Израиль нанес ограниченный авиаудар по Ирану в ответ на ракетный обстрел. В то же время ЦАХАЛ воздержался от масштабной операции из-за требования президента США Дональда Трампа.