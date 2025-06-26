Смерть начальника генштаба Ирана Али Шадмани: озвучены детали и последствия

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
25 июня, 19:38 • 19597 просмотра
Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
25 июня, 16:35 • 58945 просмотра
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
25 июня, 15:23 • 71578 просмотра
путин не поедет на саммит БРИКС из-за ордера МУС - СМИ
25 июня, 14:34 • 77696 просмотра
Трамп считает, что путин хотел бы выйти из войны
25 июня, 13:08 • 78929 просмотра
НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте
25 июня, 12:15 • 62096 просмотра
В Украине хотят увеличить расходы на оборону более чем на 400 млрд грн: правительство одобрило законопроект
Эксклюзив
25 июня, 10:31 • 62635 просмотра
Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
25 июня, 08:45 • 64629 просмотра
В Минсоцполитики объяснили, почему решить проблемы на рынке труда быстрой иммиграцией не получится, и что еще необходимо
24 июня, 17:47 • 78062 просмотра
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
Эксклюзив
24 июня, 17:30 • 105682 просмотра
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
5м/с
70%
745мм
Популярные новости
Рубио удивил НАТО, изменив риторику в отношении россии - Politico25 июня, 21:05 • 32672 просмотра
Наводила ракетные удары на авиацию ВСУ: жительница Кривого Рога приговорена к 15 годам за решеткой01:14 • 27501 просмотра
ISW: россия готовится к нападению на НАТО, Трамп это подтвердил01:45 • 28242 просмотра
россияне создали фейк о мародерстве, чтобы сорвать эвакуацию в Сумской области - ЦПД02:17 • 27985 просмотра
Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 20 человек05:44 • 7592 просмотра
публикации
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира25 июня, 17:45 • 47361 просмотра
Основа вертолетной авиации Украины: семейство вертолетов Ми остаются незаменимыми в военных операциях25 июня, 17:24 • 53979 просмотра
Фармацевтическая инфляция и просчет правительства: маркетинг запретили, а цены на лекарства так и не снизились25 июня, 16:14 • 63825 просмотра
Претендент на “Гулливер” не смог опровергнуть гражданство рф: “Алакор Сити” прикрывается канадским паспортом25 июня, 13:29 • 88429 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 25 июня, 10:16 • 164519 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Руслан Кравченко
Джон Ратклифф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 23259 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 31786 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой25 июня, 15:21 • 29526 просмотра
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 65882 просмотра
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом24 июня, 14:38 • 71479 просмотра
Актуальное
Хранитель
Нефть марки Brent
Противопехотная мина
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

Смерть начальника генштаба Ирана Али Шадмани: озвучены детали и последствия

Киев • УНН

 • 1750 просмотра

Начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Шадмани погиб от тяжелых ранений, полученных во время бомбардировки Ирана Израилем. Он занимал эту должность несколько дней и был одним из главных советников верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Смерть начальника генштаба Ирана Али Шадмани: озвучены детали и последствия

Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил гибель начальника генерального штаба вооруженных сил страны Али Шадмани. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Он занимал эту должность всего несколько дней, сменив своего ликвидированного предшественника Алаа Али Рашида, погибшего за несколько дней до этого.

Али Шадмани, которого называли одним из самых приближенных людей к аятолле Али Хаменеи, скончался от тяжелых ранений, полученных во время бомбардировки Ирана со стороны Израиля.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) его называли одним из главных советников верховного лидера Ирана Али Хаменеи и оказывал влияние на планы атак против Израиля.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Израиль нанес ограниченный авиаудар по Ирану в ответ на ракетный обстрел. В то же время ЦАХАЛ воздержался от масштабной операции из-за требования президента США Дональда Трампа.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Новости Мира
Али Хаменеи
Израиль
Армия обороны Израиля
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9