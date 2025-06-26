Смерть начальника генштабу Ірану Алі Шадмані: озвучені деталі та наслідки

Корпус вартових ісламської революції Ірану підтвердив загибель начальника генерального штабу збройних сил країни Алі Шадмані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

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Він обіймав цю посаду лише кілька днів, змінивши свого ліквідованого попередника Алаа Алі Рашида, який загинув за декілька днів до того.

Алі Шадмані, якого називали одним із найбільш наближених людей до аятоли Алі Хаменеї, помер від важких поранень, отриманих під час бомбардування Ірану з боку Ізраїлю.

У Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) його називали одним із головних радників верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та мав вплив на плани атак проти Ізраїлю.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Ізраїль здійснив обмежений авіаудар по Ірану у відповідь на ракетний обстріл. Водночас ЦАХАЛ утримався від масштабної операції через вимогу президента США Дональда Трампа.