Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая, рф бросает на штурм все, что может - Павлюк
Киев • УНН
россия делает все, чтобы захватить как можно больше украинской территории до своих президентских выборов, бросая на штурм все возможные силы, тяжелые бои идут в нескольких горячих точках, таких как Авдеевка, Часовой Яр, Лиманское направление.
россия делает все, чтобы максимально "освободить" от военных украинскую территорию, хотят максимально это сделать до так называемых выборов президента рф, поэтому на штурм бросается все, что возможно и невозможно. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
Ситуация, как мы говорим тяжелая, но контролируемая. россия делает все, чтобы максимально освободить от нас территорию нашу, максимально это сделать до выборов их президента, поэтому на штурм бросается все, что возможно и невозможно. Все делается, чтобы перехватить инициативу
По его словам, осталось несколько горячих направлений где противник сосредотачивает свои максимальные силы - это Авдеевка, это направление Часового Яра, это направление Терны в сторону Лимана.
Там ежедневно проходят тяжелые бои, ребята держатся, потери противника огромные
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Павлюк заявил, что военное командование планирует стабилизировать линию фронта и в этом году провести новое контрнаступление.
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