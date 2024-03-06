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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая, рф бросает на штурм все, что может - Павлюк

Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая, рф бросает на штурм все, что может - Павлюк

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 18:25  •  10480 просмотра

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россия делает все, чтобы захватить как можно больше украинской территории до своих президентских выборов, бросая на штурм все возможные силы, тяжелые бои идут в нескольких горячих точках, таких как Авдеевка, Часовой Яр, Лиманское направление.

россия делает все, чтобы максимально "освободить" от военных украинскую  территорию, хотят максимально это сделать до так называемых выборов президента рф, поэтому на штурм бросается все, что возможно и невозможно.  Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины  Александр Павлюк  в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН

Детали

Ситуация, как мы говорим тяжелая, но контролируемая. россия делает все, чтобы максимально освободить от нас территорию нашу, максимально это сделать до выборов их президента, поэтому на штурм бросается все, что возможно и невозможно. Все делается, чтобы перехватить инициативу

- рассказал Павлюк. 

По его словам, осталось несколько горячих направлений где противник сосредотачивает свои максимальные силы - это Авдеевка, это направление Часового Яра, это направление Терны в сторону Лимана. 

Там ежедневно проходят тяжелые бои, ребята держатся, потери противника огромные

- сказал Павлюк. 

Дополнение 

Павлюк заявил, что военное командование планирует стабилизировать линию фронта и в этом году провести новое контрнаступление. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
avdiivkaАвдеевка
laiman-ukrainaЛайман, Украина
aleksandr-pavlyukАлександр Павлюк
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chasiv-yarЧасов Яр
ternopolТернополь
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