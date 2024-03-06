Ситуація на фронті тяжка, але контрольована, рф кидає на штурм все, що може - Павлюк
Київ • УНН
росія робить все, щоб захопити якомога більше української території до своїх президентських виборів, кидаючи на штурм всі можливі сили, важкі бої точаться в кількох гарячих точках, таких як Авдіївка, Часовий Яр, Лиманський напрямок.
росія робить все, щоб максимально "звільнити" від військових українську територію, хочуть максимально це зробити до так званих виборів президента рф, тому на штурм кидається все, що можливо і неможливо. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
Ситуація, як ми говоримо тяжка, але контрольована. росія робить все, щоб максимально звільнити від нас територію нашу, максимально це зробити до виборів їхнього президента, тому на штурм кидається все, що можливо і неможливо. Все робиться, щоб перехопити ініціативу
За його словами, залишилося декілька гарячих напрямків де противник зосереджує свої максимальні сили - це Авдіївка, це напрямок Часового Яру, це напрямок Терни в сторону Лиману.
Там щоденно проходять тяжкі бої, хлопці тримаються, втрати противника величезні
Доповнення
Павлюк заявив, що військове командування планує стабілізувати лінію фронту та цьогоріч провести новий контрнаступ.