Ситуация на фронте обострилась после объявления США о помощи Украине - В ОСУВ "Хортица"

В ОСУВ "Хортица" сообщили, где обострилась ситуация после решения США о помощи Украине. Несколько обострилась ситуация по всем участкам на линии соприкосновения после решения США о военной помощи Украине. В частности, за минувшие сутки существенно активизировалась вражеская армия на Купянском направлении. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, произошли ли изменения в тактике врага после решения США о военной помощи Украине, Волошин ответил:

Да, конечно, несколько обострилась ситуация по всем участкам на линии соприкосновения. В частности, за минувшие сутки существенно активизировалась вражеская армия на Купянском направлении, где наши воины отбили 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. - цитирует УНН Волошина.

Также по его словам, на Лиманском направлении за минувшие сутки Силы обороны тоже отбили большее количество атак - 14 по позициям наших защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовка на Харьковщине, и Грековка и Серебрянское лесничество Луганской области, Терны южнее Заречного в Донецкой области.

Кроме того, Волошин отметил, что враг давит на Бахмутском направлении.

Дополнение

24 апреля Сенат США утвердил масштабный пакет внешней помощи на 95,3 миллиарда долларов для Украины, Израиля и Тайваня.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что россия намерена усилить удары по Украине, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре и материально-техническому обеспечению украинских войск до прибытия помощи от США.