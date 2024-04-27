ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
Ситуация на фронте обострилась после объявления США о помощи Украине - В ОСУВ "Хортица"
россия ищет пути для обхода санкций ЕС по СПГ
ДТП в Броварах с пострадавшими: главе РГА Майбоженко сообщили о подозрении
ДТП в Броварах с участием пьяного главы РГА Майбоженко: двое мужчин в тяжелом состоянии
В россии расследуют сожжение ГУР вертолета рф, как теракт - СМИ
Россияне снова всадили ракетами по Днепропетровщине: попали в инфраструктурный объект, вспыхнул пожар
Ракетный удар по психбольнице в Харькове: Синегубов показал как сейчас выглядит медучреждение
Разрушительный торнадо в США: повреждены сотни домов в трех штатах, в части Небраски объявили эвакуацию
Шмыгаль на Волыни ознакомился с возведением фортификационных сооружений
Утренняя атака рф на Харьковщину: из-под завалов дома достали тело мужчины
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Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Ситуация на фронте обострилась после объявления США о помощи Украине - В ОСУВ "Хортица"
Ситуация на линии соприкосновения обострилась после решения США о предоставлении военной помощи Украине: армия противника значительно активизировала свою деятельность на Купянском направлении и осуществила многочисленные атаки, которые были отбиты украинскими силами.
россия ищет пути для обхода санкций ЕС по СПГ
Россия будет искать пути преодоления санкций ЕС в отношении ее операций со сжиженным природным газом, угрожая, что когда она их найдет, это будет иметь противоположный эффект для европейской промышленности.
ДТП в Броварах с пострадавшими: главе РГА Майбоженко сообщили о подозрении
Главе Броварской районной государственной администрации Владимиру Майбоженко сообщено о подозрении в совершении ДТП с четырьмя жертвами во время управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и прокуратура будет ходатайствовать о его аресте без права внесения залога.
ДТП в Броварах с участием пьяного главы РГА Майбоженко: двое мужчин в тяжелом состоянии
Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии с многочисленными переломами, ушибами, сотрясением мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами после дорожно-транспортного происшествия в Броварах с участием председателя Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
В россии расследуют сожжение ГУР вертолета рф, как теракт - СМИ
Украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32 на аэродроме Остафьево в москве. В россии поджог рассматривают как террористический акт.
Россияне снова всадили ракетами по Днепропетровщине: попали в инфраструктурный объект, вспыхнул пожар
Российские оккупанты попали в инфраструктурный объект в Днепровском районе Днепропетровской области, вызвав пожар и ранения двух человек.
Ракетный удар по психбольнице в Харькове: Синегубов показал как сейчас выглядит медучреждение
Российская ракета С-300 попала в психиатрическую больницу в Харькове, ранив пациентов и персонал.
Разрушительный торнадо в США: повреждены сотни домов в трех штатах, в части Небраски объявили эвакуацию
Мощный торнадо вызвал разрушения в штатах Небраска, Айова и Техас, повредив сотни домов, затопив аэродром и вызвав травмы, причем больше всего пострадал штат Небраска.
Шмыгаль на Волыни ознакомился с возведением фортификационных сооружений
Премьер-министр Денис Шмыгаль проинспектировал строительство военно-инженерных и фортификационных сооружений вблизи государственной границы в Волынской области, что является частью усилий Украины по строительству оборонительных сооружений, на которые выделено 38 млрд грн, из которых 3,4 млрд грн - для Волыни.
Утренняя атака рф на Харьковщину: из-под завалов дома достали тело мужчины
Тело мужчины было найдено из-под завалов частного дома в городе Волчанск в Харьковской области после утреннего российского обстрела. Также сообщалось, что две ракеты С-300 попали в психиатрическую больницу в Харькове.