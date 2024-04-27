Ситуація на фронті загострилась після оголошення США про допомогу Україні - В ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
Ситуація на лінії зіткнення загострилася після рішення США про надання військової допомоги Україні: армія противника значно активізувала свою діяльність на Куп'янському напрямку та здійснила численні атаки, які були відбиті українськими силами.
В ОСУВ "Хортиця" повідомили, де загострилася ситуація після рішення США про допомогу Україні. Дещо загострилася ситуація по всім ділянкам на лінії зіткнення після рішення США про військову допомогу Україні. Зокрема, за минулу добу суттєво активізувалася ворожа армія на Куп'янському напрямку. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання, чи відбулися зміни в тактиці ворога після рішення США про військову допомогу Україні, Волошин відповів:
Так, звісно, дещо загострилася ситуація по всім ділянкам на лінії зіткнення. Зокрема за минулу добу суттєво активізувалася ворожа армія на Куп'янському напрямку, де наші воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
Також за його словами, на Лиманському напрямку за минулу добу Сили оборони теж відбили більшу кількість атак – 14 по позиціях наших захисників в районах населених пунктів Дружелюбівка на Харківщині, та Греківка та Серебрянське лісництво Луганської області, Терни південніше Зарічного на Донеччині.
Окрім того, Волошин зазначив, що ворог тисне на Бахмутському напрямку.
Доповнення
24 квітня Сенат США затвердив масштабний пакет зовнішньої допомоги на 95,3 мільярда доларів для України, Ізраїлю та Тайваню.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що росія має намір посилити удари по Україні, щоб завдати максимальної шкоди інфраструктурі та матеріально-технічному забезпеченню українських військ до прибуття допомоги від США.