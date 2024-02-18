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Сырский с Умеровым и Баргилевичем почтили бойцов, погибших в районе Дебальцево в 2015 году

Сырский с Умеровым и Баргилевичем почтили бойцов, погибших в районе Дебальцево в 2015 году

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 13:07  •  2883 просмотра

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Украинское военное руководство почтило солдат, погибших при защите Дебальцево в 2015 году, у памятника в Киеве в честь этой битвы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Баргилевич почтили на Аскольдовой могиле в Киеве  погибших военных на Дебальцевском направлении в 2015 году. Об этом Сырский написал в Telegram, передает УНН

Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майором Анатолием Баргилевичем почтил своих погибших собратьев и посестер, с которыми зимой 2015 года вместе воевал в районе Дебальцево

- написал Сырский.

Он напомнил, что на Аскольдовой могиле в Киеве есть памятник, возведенный в память борьбы ВСУ на Дебальцевском направлении. 

Как отметил главнокомандующий, зимой 2015 года, он был одним из командиров сил Антитеррористической операции и на Дебальцевском плацдарме. Одна из задач, которая ему была определена   - координировать выход украинских подразделений из Дебальцево.   

"Искренне благодарю военных капелланов Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви за совершенную молитву за украинских воинов", - подчеркнул Сырский. 

Также главнокомандующий  посетил могилы похороненных на героя Украины Дмитрия Коцюбайло "ДаВинчи" и Андрея Пильщикова "Джус".

"Спасибо за работу": Главнокомандующий ВСУ Сирский отметил уничтожение ВС ВСУ трех вражеских самолетов17 февраля 2024, 12:08 • 26305 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Сирський з Умєровим та Баргилевичем вшанували бійців, загиблих в районі Дебальцево у 2015 році
Syrskyi, Umerov and Bargylevych honor soldiers killed in Debaltseve in 2015
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Сырский с Умеровым и Баргилевичем почтили бойцов, погибших в районе Дебальцево в 2015 году

Украинское военное руководство почтило солдат, погибших при защите Дебальцево в 2015 году, у памятника в Киеве в честь этой битвы.

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