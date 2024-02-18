Сырский с Умеровым и Баргилевичем почтили бойцов, погибших в районе Дебальцево в 2015 году

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Баргилевич почтили на Аскольдовой могиле в Киеве погибших военных на Дебальцевском направлении в 2015 году. Об этом Сырский написал в Telegram, передает УНН.

Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майором Анатолием Баргилевичем почтил своих погибших собратьев и посестер, с которыми зимой 2015 года вместе воевал в районе Дебальцево - написал Сырский.

Он напомнил, что на Аскольдовой могиле в Киеве есть памятник, возведенный в память борьбы ВСУ на Дебальцевском направлении.

Как отметил главнокомандующий, зимой 2015 года, он был одним из командиров сил Антитеррористической операции и на Дебальцевском плацдарме. Одна из задач, которая ему была определена - координировать выход украинских подразделений из Дебальцево.

"Искренне благодарю военных капелланов Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви за совершенную молитву за украинских воинов", - подчеркнул Сырский.

Также главнокомандующий посетил могилы похороненных на героя Украины Дмитрия Коцюбайло "ДаВинчи" и Андрея Пильщикова "Джус".

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