Сырский с Умеровым и Баргилевичем почтили бойцов, погибших в районе Дебальцево в 2015 году
Киев • УНН
Украинское военное руководство почтило солдат, погибших при защите Дебальцево в 2015 году, у памятника в Киеве в честь этой битвы.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Баргилевич почтили на Аскольдовой могиле в Киеве погибших военных на Дебальцевском направлении в 2015 году. Об этом Сырский написал в Telegram, передает УНН.
Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майором Анатолием Баргилевичем почтил своих погибших собратьев и посестер, с которыми зимой 2015 года вместе воевал в районе Дебальцево
Он напомнил, что на Аскольдовой могиле в Киеве есть памятник, возведенный в память борьбы ВСУ на Дебальцевском направлении.
Как отметил главнокомандующий, зимой 2015 года, он был одним из командиров сил Антитеррористической операции и на Дебальцевском плацдарме. Одна из задач, которая ему была определена - координировать выход украинских подразделений из Дебальцево.
"Искренне благодарю военных капелланов Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви за совершенную молитву за украинских воинов", - подчеркнул Сырский.
Также главнокомандующий посетил могилы похороненных на героя Украины Дмитрия Коцюбайло "ДаВинчи" и Андрея Пильщикова "Джус".
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Сырский с Умеровым и Баргилевичем почтили бойцов, погибших в районе Дебальцево в 2015 году
Украинское военное руководство почтило солдат, погибших при защите Дебальцево в 2015 году, у памятника в Киеве в честь этой битвы.
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