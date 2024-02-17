"Спасибо за работу": Главнокомандующий ВСУ Сирский отметил уничтожение ВС ВСУ трех вражеских самолетов

Выход из Авдеевки происходил в соответствии с планом, но на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен - Тарнавский

Выход из Авдеевки происходил в соответствии с планом, и все же на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен, под давлением превосходящих сил противника.