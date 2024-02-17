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"Спасибо за работу": Главнокомандующий ВСУ Сирский отметил уничтожение ВС ВСУ трех вражеских самолетов

"Спасибо за работу": Главнокомандующий ВСУ Сирский отметил уничтожение ВС ВСУ трех вражеских самолетов

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 12:08  •  8882 просмотра

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины поблагодарил военно-воздушным силам страны за уничтожение двух вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34 и одного истребителя Су-35 во время атак на позиции украинских войск на востоке страны.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поблагодарил бойцов Воздушных сил ВСУ за уничтожение двух Су-34 и одного Су-35, передает УНН.

Сегодня утром на Восточном направлении, во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям наших войск, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили сразу три российских самолета: 2 Су-34 и один Су-35. Спасибо за работу

- написал Сырский.

Дополнение

Как сообщили в ВС ВСУ, на Восточном направлении сегодня утром уничтожено сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Павел Башинский

Павел Башинский

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