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"Дякую за роботу": Головнокомандувач ЗСУ Сирський відзначив знищення ПС ЗСУ трьох ворожих літаків

"Дякую за роботу": Головнокомандувач ЗСУ Сирський відзначив знищення ПС ЗСУ трьох ворожих літаків

Київ • УНН

 • 29582 перегляди

Головнокомандувач Збройних сил України подякував військово-повітряним силам країни за знищення двох ворожих винищувачів-бомбардувальників Су-34 та одного винищувача Су-35 під час атак на позиції українських військ на сході країни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський подякував бійцям Повітряних сил ЗСУ за знищення двох Су-34 та одного Су-35, передає УНН.

Сьогодні зранку на Східному напрямку, під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ, Повітряні Сили Збройних Сил України знищили одразу три російські літаки: 2 Су-34 та один Су-35. Дякую за роботу

- написав Сирський.

Доповнення

Як повідомили у ПС ЗСУ, на Східному напрямку сьогодні вранці знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
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