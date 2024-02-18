Сирський з Умєровим та Баргилевичем вшанували бійців, загиблих в районі Дебальцево у 2015 році
Київ • УНН
Українське військове керівництво вшанувало солдатів, які загинули при захисті Дебальцевого в 2015 році, біля пам'ятника в Києві на честь цієї битви.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Баргилевич вшанували на Аскольдовій могилі у Києві загиблих військових на Дебальцевському напрямку в 2015 році. Про це Сирський написав у Telegram, передає УНН.
Разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Збройних сил України генерал-майором Анатолієм Баргилевичем вшанував своїх загиблих побратимів і посестер, з якими взимку 2015 року разом воював в районі Дебальцево
Він нагадав, що на Аскольдовій могилі у Києві є пам’ятник, зведений в пам’ять боротьби ЗСУ на Дебальцевському напрямку.
Як зазначив головнокомандувач, взимку 2015 року, він був одним з командирів сил Антитерористичної операції і на Дебальцевському плацдармі. Одне із завдань, яке йому було визначено - координувати вихід українських підрозділів з Дебальцевого.
"Щиро дякую військовим капеланам Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви за звершену молитву за українських воїнів", - наголосив Сирський.
Також головнокомандувач відвідав могили похованих на героя України Дмитра Коцюбайло "ДаВінчі" і Андрія Пільщикова "Джус".
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