Силы обороны за полгода обезвредили 230 тысяч оккупантов и подбили 1311 танков - Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года Силы обороны убили или ранили 230 тысяч российских оккупантов и подбили 1 311 танков и 2 885 бронированных машин, пишет УНН со ссылкой на страницу Сырского в Telegram.

За первое полугодие 2025 года Силы обороны Украины уже обезвредили более 230 тысяч российских оккупантов, 1 311 танков и 2 885 бронированных машин врага - сообщил Сырский.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ запретил скопление личного состава, техники и размещение бойцов в палаточных городках на полигонах. Это повысит безопасность от воздушных ударов и дополнится более длительной военной подготовкой.

российские оккупанты не обладают достаточными силами для создания буферной зоны вдоль границы с Сумской, Черниговской и Харьковской областями, их настоящая цель — захват всей территории Украины. Враг несет значительные потери, применяя только пехотные группы, без бронетехники на этом участке.