Сирський заборонив скупчення особового складу та наметові містечка на полігонах і в центрах підготовки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на підвищення рівня безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. З міркувань захисту від повітряних ударів суворо заборонено скупчення особового складу, техніки, а також розміщення бійців у наметових містечках. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

У дописі йдеться про те, що безумовною вимогою є "забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах".

Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено - наголосив Головнокомандувач.

Доповнення

У Збройних Силах України збільшать термін базового загального військового вишколу до 51 дня, зокрема за рахунок навчання протидії ударним БПЛА. Крім того, в навчальних центрах та на полігонах будують нові укриття й укріплення. За напрям підготовки відтепер відповідатиме генерал-майор Ігор Скибюк.