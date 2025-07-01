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Сырский запретил скопление личного состава и палаточные городки на полигонах и в центрах подготовки

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Главнокомандующий ВСУ запретил скопление личного состава, техники и размещение бойцов в палаточных городках на полигонах. Это повысит безопасность от воздушных ударов и дополнится более длительной военной подготовкой.

Сырский запретил скопление личного состава и палаточные городки на полигонах и в центрах подготовки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский акцентировал внимание на повышении уровня безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Из соображений защиты от воздушных ударов строго запрещено скопление личного состава, техники, а также размещение бойцов в палаточных городках. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

В сообщении говорится о том, что безусловным требованием является "обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах".

Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках – запрещено

- подчеркнул Главнокомандующий.

Дополнение

В Вооруженных Силах Украины увеличат срок базовой общей военной подготовки до 51 дня, в частности за счет обучения противодействию ударным БПЛА. Кроме того, в учебных центрах и на полигонах строят новые укрытия и укрепления. За направление подготовки отныне будет отвечать генерал-майор Игорь Скибюк.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойна
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
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