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Термін базової загальної підготовки у ЗСУ буде збільшено до 51 дня - Сирський

Київ • УНН

 • 315 перегляди

Базову підготовку у ЗСУ продовжать до 51 дня, додавши навчання протидії ворожим БпЛА. Навчальні центри вдосконалюють укриття, а генерал-майор Ігор Скибюк відповідатиме за підготовку.

Термін базової загальної підготовки у ЗСУ буде збільшено до 51 дня - Сирський

У Збройних Силах України збільшать термін базового загального військового вишколу до 51 дня, зокрема за рахунок навчання протидії ударним БпЛА. Крім того, в навчальних центрах та на полігонах будують нові укриття й укріплення. За напрям підготовки відтепер відповідатиме генерал-майор Ігор Скибюк.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський передає УНН.

Деталі

Сирський розповів, що провів службову нараду щодо підвищення якості підготовки у ЗС та посилення безпеки у навчальних центрах. Він підкреслив, що від підготовки солдата залежить ефективність наших підрозділів, кількість знищених ворогів та збереження життя самого солдата.

Термін базової загальної підготовки буде збільшено – до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника

- ідеться у дописі на Фейсбук.

Сирський додав, що також розвивається підготовка в тилових смугах бригад та посилюється психологічна підготовка військовослужбовців.

Моя безумовна вимога – забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено! На локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються

- додав Головнокомандувач.

Він також наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги.

За напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Ігор Скибюк

- повідомив Сирський.

Сирський наказав збільшити кількість БпЛА-перехоплювачів через регулярні атаки рф 14.06.25, 11:12 • 4060 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Олександр Сирський
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