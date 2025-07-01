Термін базової загальної підготовки у ЗСУ буде збільшено до 51 дня - Сирський
Київ • УНН
Базову підготовку у ЗСУ продовжать до 51 дня, додавши навчання протидії ворожим БпЛА. Навчальні центри вдосконалюють укриття, а генерал-майор Ігор Скибюк відповідатиме за підготовку.
У Збройних Силах України збільшать термін базового загального військового вишколу до 51 дня, зокрема за рахунок навчання протидії ударним БпЛА. Крім того, в навчальних центрах та на полігонах будують нові укриття й укріплення. За напрям підготовки відтепер відповідатиме генерал-майор Ігор Скибюк.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський передає УНН.
Деталі
Сирський розповів, що провів службову нараду щодо підвищення якості підготовки у ЗС та посилення безпеки у навчальних центрах. Він підкреслив, що від підготовки солдата залежить ефективність наших підрозділів, кількість знищених ворогів та збереження життя самого солдата.
Термін базової загальної підготовки буде збільшено – до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника
Сирський додав, що також розвивається підготовка в тилових смугах бригад та посилюється психологічна підготовка військовослужбовців.
Моя безумовна вимога – забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено! На локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються
Він також наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги.
За напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Ігор Скибюк
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