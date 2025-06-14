Сирський наказав збільшити кількість БпЛА-перехоплювачів через регулярні атаки рф

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський провів робочу нараду щодо протидії ворожим ударним БпЛА, на якій обговорили нарощення кількості БпЛА-перехоплювачів. Про це він повідомив у Facebook передає УНН.

Завдання номер один – нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз. Насамперед – збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів. Маємо підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів. Ворог постійно змінює характеристики своїх "шахедів" та тактику їх застосування. Обговорили шляхи удосконалення виявлення ворожих дронів та своєчасного їх знищення. Поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки - йдеться в повідомленні.

За словами Сирського, від цього залежить життя наших людей, функціонування критичної інфраструктури та економіки держави в цілому.

Нагадаємо

Уніч на 14 червня росія атакувала Україну 58 дронами типу Shahed. Українським силам ППО вдалося збити 43 БпЛА у східних та північних регіонах країни.