росія запустила по Україні майже 60 БпЛА: знешкоджено 43 дрони

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
03:30 • 10306 перегляди
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
13 червня, 19:49 • 22752 перегляди
У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
13 червня, 18:18 • 31521 перегляди
В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради
13 червня, 15:24 • 72344 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
13 червня, 15:04 • 62147 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
13 червня, 14:34 • 56596 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
13 червня, 11:58 • 58254 перегляди
ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року
13 червня, 09:49 • 72684 перегляди
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
Ексклюзив
13 червня, 08:47 • 78522 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку
12 червня, 17:14 • 96602 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
5.5м/с
66%
751мм
Популярнi новини
Удари Ізраїлю по Ірану сколихнули ринки: акції туркомпаній падають, енергетичних - стрімко зростають13 червня, 22:13 • 11892 перегляди
Польський Сейм заборонив скандальному антиукраїнському євродепутату вхід до парламенту13 червня, 23:12 • 8038 перегляди
Іран вночі атакував Ізраїль десятками ракет: вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі13 червня, 23:41 • 4176 перегляди
В аеропорту Тегерана прогримів вибух: ЗМІ повідомляють про масштабну пожежу14 червня, 01:19 • 7760 перегляди
США відмовляються знижувати стелю цін на російську нафту в рамках G7 - Bloomberg04:28 • 7988 перегляди
Публікації
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 07:09 • 1176 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 83493 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 149077 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 156194 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 169407 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз III
Федоров Іван Сергійович
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Тегеран
Реклама
УНН Lite
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 72353 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"13 червня, 14:16 • 43155 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 93315 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 73726 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 138671 перегляди
Актуальне
Калібр (ракета)
Шахед-136
Brent
Tesla Model Y
Залізний купол

росія запустила по Україні майже 60 БпЛА: знешкоджено 43 дрони

Київ • УНН

 • 928 перегляди

У ніч на 14 червня росія атакувала Україну 58 дронами типу Shahed. Українським силам ППО вдалося збити 43 БпЛА у східних та північних регіонах країни.

росія запустила по Україні майже 60 БпЛА: знешкоджено 43 дрони

росія атакувала Україну 58 БпЛА у ніч на 14 червня, 43 дрони вдалося збити, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Повітряних сил, У ніч на 14 червня (із 22.00 13 червня) противник атакував 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ – рф.

"Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 23 - збито вогневими засобами ураження, 20 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

За інформацією ПСУ ЗСУ, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, падіння збитих (уламки) у 5 локаціях.

Нагадаємо

У ніч на 13 червня росія запустила по Україні 4 балістичні ракети та 55 безпілотників, знешкоджено 43 дрони, є влучання у 9 місцях.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Війна
Донецька область
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9