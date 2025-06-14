росія запустила по Україні майже 60 БпЛА: знешкоджено 43 дрони

росія атакувала Україну 58 БпЛА у ніч на 14 червня, 43 дрони вдалося збити, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

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За даними Повітряних сил, У ніч на 14 червня (із 22.00 13 червня) противник атакував 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ – рф.

"Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 23 - збито вогневими засобами ураження, 20 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

За інформацією ПСУ ЗСУ, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, падіння збитих (уламки) у 5 локаціях.

Нагадаємо

У ніч на 13 червня росія запустила по Україні 4 балістичні ракети та 55 безпілотників, знешкоджено 43 дрони, є влучання у 9 місцях.