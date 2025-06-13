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рф вдарила по Україні 4 балістичними ракетами та 55 дронами: знешкоджено 43 безпілотники, але є влучання

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

Вночі росія атакувала Україну 4 балістичними ракетами та 55 дронами. ППО збила 43 БпЛА, зафіксовано влучання у 9 місцях, основні напрямки удару – Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

рф вдарила по Україні 4 балістичними ракетами та 55 дронами: знешкоджено 43 безпілотники, але є влучання

росія вночі запустила по Україні 4 балістичні ракети та 55 безпілотників, знешкоджено 43 дрони, є влучання у 9 місцях, повідомили у Повітряних сила ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 червня ворог атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, а також 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Ростовської обл. - рф.

"Основні напрямки повітряного удару - Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 28 - збито вогневими засобами ураження, 15 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях", - сказано у зведенні.

Дніпропетровщина

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергій Лисака, уночі російська армія здійснила ракетний удар по Межиріцькій громаді Павлоградського району. Пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та 6 авто. Під ракетною атакою була й Петропавлівська громада, що на Синельниківщині. Понівечені 14 приватних осель й машина.

По Слов'янській та Межівській громадах агресор вдарив безпілотниками. Поцілив по сільськогосподарських підприємствах. Виникли пожежі. На Нікопольщину ворог спрямував БпЛА та артилерію. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Понівечені приватний будинок і господарські споруди.

Усюди минулося без загиблих та постраждалих.

Цієї ночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною 3 БпЛА.

Харківщина

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, у тому числі одна дитина - 11-річний хлопчик.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 16 некерованих авіаційних ракет; 6 КАБ (кількість уточнюється); 17 БпЛА типу "Шахед"; 6 БпЛА (тип встановлюється); 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, 7 будівель і склад заводу (місто Куп'янськ); в Ізюмському районі пошкоджено електромережі (село Оскіл), 3 приватні будинки, 3 господарчі споруди (село Гороховатка); у Богодухівському районі пошкоджено 31 приватний будинок, автомобіль (селище Золочів, село Тимофіївка).

Донеччина

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за 12 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: в Іллінівці та Миколайпіллі. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Tesla
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