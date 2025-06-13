рф ударила по Украине 4 баллистическими ракетами и 55 дронами: обезврежено 43 беспилотника, но есть попадания

россия ночью запустила по Украине 4 баллистические ракеты и 55 беспилотников, обезврежено 43 дрона, есть попадания в 9 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 13 июня враг атаковал 55-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, а также 4-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской и Ростовской обл. - рф.

"Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях", - сказано в сводке.

Днепропетровщина

По данным председателя Днепропетровской ОВА Сергей Лысака, ночью российская армия совершила ракетный удар по Межирицкой общине Павлоградского района. Повреждены 4 многоквартирных дома и 6 авто. Под ракетной атакой была и Петропавловская община, что на Синельниковщине. Изуродованы 14 частных домов и машина.

По Славянской и Межевской общинам агрессор ударил беспилотниками. Попал по сельскохозяйственным предприятиям. Возникли пожары. На Никопольщину враг направил БПЛА и артиллерию. Страдали Никополь и Марганецкая община. Изуродованы частный дом и хозяйственные постройки.

Всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Этой ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной 3 БПЛА.

Харьковщина

По данным председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 7 человек, в том числе один ребенок - 11-летний мальчик.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 16 неуправляемых авиационных ракет; 6 КАБ (количество уточняется); 17 БПЛА типа "Шахед"; 6 БПЛА (тип устанавливается); 1 fpv-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Купянском районе поврежден частный дом, 7 зданий и склад завода (город Купянск); в Изюмском районе повреждены электросети (село Оскол), 3 частных дома, 3 хозяйственные постройки (село Гороховатка); в Богодуховском районе поврежден 31 частный дом, автомобиль (поселок Золочев, село Тимофеевка).

Донетчина

По данным председателя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за 12 июня россияне убили 2 жителей Донетчины: в Ильиновке и Николайпилье. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения.