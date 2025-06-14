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россия запустила по Украине почти 60 БПЛА: обезврежено 43 дрона

Киев • УНН

 • 594 просмотра

В ночь на 14 июня россия атаковала Украину 58 дронами типа Shahed. Украинским силам ПВО удалось сбить 43 БПЛА в восточных и северных регионах страны.

россия запустила по Украине почти 60 БПЛА: обезврежено 43 дрона

россия атаковала Украину 58 БПЛА в ночь на 14 июня, 43 дрона удалось сбить, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Воздушных сил, в ночь на 14 июня (с 22.00 13 июня) противник атаковал 58-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф.

"Основные направления воздушного удара – Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 23 - сбиты огневыми средствами поражения, 20 - локационно потеряны/подавлены РЭБ", - сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

По информации ПСУ ВСУ, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, падение сбитых (обломки) в 5 локациях.

Напомним

В ночь на 13 июня россия запустила по Украине 4 баллистические ракеты и 55 беспилотников, обезврежено 43 дрона, есть попадания в 9 местах.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Война
Донецкая область
Харьковская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина
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