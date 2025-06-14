Сырский приказал увеличить количество БпЛА-перехватчиков из-за регулярных атак рф
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил об увеличении БпЛА-перехватчиков из-за регулярных атак дронов. В ночь на 14 июня силы ПВО сбили 43 из 58 вражеских БпЛА типа Shahed.
Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский провел рабочее совещание по противодействию вражеским ударным БпЛА, на котором обсудили наращивание количества БпЛА-перехватчиков. Об этом он сообщил в Facebook передает УНН.
Задача номер один – наращивание и масштабирование средств, которые работают эффективно уже сейчас. Прежде всего – увеличение количества БпЛА-перехватчиков. Должны подходить комплексно, использовать возможности всех имеющихся компонентов. Враг постоянно меняет характеристики своих "шахедов" и тактику их применения. Обсудили пути усовершенствования выявления вражеских дронов и своевременного их уничтожения. Поставил задачу, определил приоритетные направления
По словам Сырского, от этого зависит жизнь наших людей, функционирование критической инфраструктуры и экономики государства в целом.
Напомним
В ночь на 14 июня россия атаковала Украину 58 дронами типа Shahed. Украинским силам ПВО удалось сбить 43 БпЛА в восточных и северных регионах страны.