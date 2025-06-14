Сырский приказал увеличить количество БпЛА-перехватчиков из-за регулярных атак рф

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский провел рабочее совещание по противодействию вражеским ударным БпЛА, на котором обсудили наращивание количества БпЛА-перехватчиков. Об этом он сообщил в Facebook передает УНН.

Задача номер один – наращивание и масштабирование средств, которые работают эффективно уже сейчас. Прежде всего – увеличение количества БпЛА-перехватчиков. Должны подходить комплексно, использовать возможности всех имеющихся компонентов. Враг постоянно меняет характеристики своих "шахедов" и тактику их применения. Обсудили пути усовершенствования выявления вражеских дронов и своевременного их уничтожения. Поставил задачу, определил приоритетные направления - говорится в сообщении.

По словам Сырского, от этого зависит жизнь наших людей, функционирование критической инфраструктуры и экономики государства в целом.

Напомним

В ночь на 14 июня россия атаковала Украину 58 дронами типа Shahed. Украинским силам ПВО удалось сбить 43 БпЛА в восточных и северных регионах страны.