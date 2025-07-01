Срок базовой общевойсковой подготовки в ВСУ будет увеличен до 51 дня — Сырский

В Вооруженных Силах Украины будет увеличен срок базовой общевойсковой подготовки до 51 дня, в частности за счет обучения противодействию ударным БпЛА. Кроме того, в учебных центрах и на полигонах строятся новые укрытия и укрепления. За направление подготовки отныне будет отвечать генерал-майор Игорь Скибюк.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский, передает УНН.

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Сырский рассказал, что провел служебное совещание по повышению качества подготовки в ВС и усилению безопасности в учебных центрах. Он подчеркнул, что от подготовки солдата зависит эффективность наших подразделений, количество уничтоженных врагов и сохранение жизни самого солдата.

Срок базовой общей подготовки будет увеличен – до 51 дня (по сравнению с 49 днями сейчас). Двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника - говорится в сообщении на Фейсбуке.

Сырский добавил, что также развивается подготовка в тыловых полосах бригад и усиливается психологическая подготовка военнослужащих.

Мое безусловное требование – обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках – запрещено! На локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту наших воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются - добавил Главнокомандующий.

Он также подчеркнул обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также корректное и оперативное оповещение о воздушных тревогах.

За направление подготовки будет отвечать новоназначенный заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Скибюк - сообщил Сырский.

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