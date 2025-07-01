Срок базовой общевойсковой подготовки в ВСУ будет увеличен до 51 дня — Сырский

$41.780.14
48.990.20
ukenru
Политическая ответственность за «непрофессионалов» в комитетах Верховной Рады лежит на фракциях – эксперт
Эксклюзив
08:13 • 18 просмотра
Политическая ответственность за «непрофессионалов» в комитетах Верховной Рады лежит на фракциях – эксперт
06:15 • 14972 просмотра
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО
05:50 • 26763 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году
30 июня, 19:06 • 22323 просмотра
МВФ утвердил 8-й пересмотр программы EFF, Украина вскоре получит 500 млн долларов - Шмыгаль
30 июня, 14:53 • 89895 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Эксклюзив
30 июня, 12:58 • 137015 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
30 июня, 12:57 • 73654 просмотра
Как не стать жертвой квартирных мошенников: главные признаки обмана при аренде
Эксклюзив
30 июня, 10:13 • 76267 просмотра
Украина готовится реформировать звание "Мать-героиня": что изменится?
30 июня, 09:40 • 81305 просмотра
Удар по Кривому Рогу 30 июня: вражеский БПЛА попал рядом с ТЦК
30 июня, 06:31 • 154889 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6.8м/с
53%
747мм
Популярные новости
«Оруэлловские комментарии»: Келлог ответил на заявления кремля о «торможении» переговоров Украиной и США30 июня, 22:56 • 14847 просмотра
Саммит НАТО-2026 состоится в Анкаре - Эрдоган1 июля, 00:36 • 12540 просмотра
Атака на Запорожье: оккупанты нанесли 4 удара по городу и району1 июля, 02:04 • 18741 просмотра
США требуют от РФ вернуть похищенных украинских детей - проект резолюции03:06 • 21357 просмотра
Удары по Крыму: вероятно, поражены российские ЗРК С-300/С-400 и РЛС05:50 • 15756 просмотра
публикации
Обязательная видеофиксация прохождения ТО с 1 июля: что изменится для водителей и СТО06:15 • 14972 просмотра
Поступление на бакалавра: сроки и правила в 2025 году05:50 • 26763 просмотра
Подготовка первоклассника к школе: какие правила действительно работают30 июня, 14:37 • 75303 просмотра
Посевной календарь на июль: когда лучше всего сажать, а когда лучше заняться чем-то другим30 июня, 14:11 • 85962 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
30 июня, 12:58 • 137015 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Биньямин Нетаньяху
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Запорожье
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов07:10 • 5707 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 103073 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 105704 просмотра
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 102636 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl29 июня, 09:35 • 112797 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400
Truth Social
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор

Срок базовой общевойсковой подготовки в ВСУ будет увеличен до 51 дня — Сырский

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Базовую подготовку в ВСУ продлят до 51 дня, добавив обучение противодействию вражеским БпЛА. Учебные центры совершенствуют укрытия, а генерал-майор Игорь Скибюк будет отвечать за подготовку.

Срок базовой общевойсковой подготовки в ВСУ будет увеличен до 51 дня — Сырский

В Вооруженных Силах Украины будет увеличен срок базовой общевойсковой подготовки до 51 дня, в частности за счет обучения противодействию ударным БпЛА. Кроме того, в учебных центрах и на полигонах строятся новые укрытия и укрепления. За направление подготовки отныне будет отвечать генерал-майор Игорь Скибюк.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский, передает УНН.

Подробности

Сырский рассказал, что провел служебное совещание по повышению качества подготовки в ВС и усилению безопасности в учебных центрах. Он подчеркнул, что от подготовки солдата зависит эффективность наших подразделений, количество уничтоженных врагов и сохранение жизни самого солдата.

Срок базовой общей подготовки будет увеличен – до 51 дня (по сравнению с 49 днями сейчас). Двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника

- говорится в сообщении на Фейсбуке.

Сырский добавил, что также развивается подготовка в тыловых полосах бригад и усиливается психологическая подготовка военнослужащих.

Мое безусловное требование – обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках – запрещено! На локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту наших воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются

- добавил Главнокомандующий.

Он также подчеркнул обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также корректное и оперативное оповещение о воздушных тревогах.

За направление подготовки будет отвечать новоназначенный заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Скибюк

- сообщил Сырский.

Сырский приказал увеличить количество БпЛА-перехватчиков из-за регулярных атак рф14.06.25, 11:12 • 4060 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойна
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9