Сили оборони за пів року знешкодили 230 тисяч окупантів та підбили 1311 танків - Сирський

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський повідомив, що від початку 2025 року Сили оборони вбили або поранили 230 тисяч російських окупантів та підбили 1 311 танків та 2 885 броньованих машин, пише УНН з посиланням на сторінку Сирського в Telegram.

За перше півріччя 2025 року Сили оборони України вже знешкодили понад 230 тисяч російських окупантів, 1 311 танків і 2 885 броньованих машин ворога - повідомив Сирський.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ заборонив скупчення особового складу, техніки та розміщення бійців у наметових містечках на полігонах. Це підвищить безпеку від повітряних ударів та доповниться довшим військовим вишколом.

російські окупанти не володіють достатніми силами для створення буферної зони вздовж кордону з Сумською, Чернігівською та Харківською областями, їхня справжня мета — захоплення всієї території України. Ворог несе значні втрати, застосовуючи лише піхотні групи, без бронетехніки на цьому відтинку.