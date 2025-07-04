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Сили оборони за пів року знешкодили 230 тисяч окупантів та підбили 1311 танків - Сирський

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку 2025 року Сили оборони України знешкодили понад 230 тисяч російських окупантів, 1311 танків та 2885 броньованих машин. Сирський також заборонив скупчення особового складу та техніки на полігонах для підвищення безпеки.

Сили оборони за пів року знешкодили 230 тисяч окупантів та підбили 1311 танків - Сирський

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський повідомив, що від початку 2025 року Сили оборони вбили або поранили 230 тисяч російських окупантів та підбили 1 311 танків та 2 885 броньованих машин, пише УНН з посиланням на сторінку Сирського в Telegram.

За перше півріччя 2025 року Сили оборони України вже знешкодили понад 230 тисяч російських окупантів, 1 311 танків і 2 885 броньованих машин ворога 

- повідомив Сирський.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ заборонив скупчення особового складу, техніки та розміщення бійців у наметових містечках на полігонах. Це підвищить безпеку від повітряних ударів та доповниться довшим військовим вишколом.

російські окупанти не володіють достатніми силами для створення буферної зони вздовж кордону з Сумською, Чернігівською та Харківською областями, їхня справжня мета — захоплення всієї території України. Ворог несе значні втрати, застосовуючи лише піхотні групи, без бронетехніки на цьому відтинку.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна
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