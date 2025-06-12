Сибіга: Україна та Німеччина домовилися про посилення тиску на росію

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со своим немецким коллегой Йоганном Вадефулем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Сибига и Вадефуль договорились о дальнейших совместных действиях для усиления давления на россию с целью достижения справедливого и длительного мира для Украины. Также во время встречи министры обсудили дополнительную поддержку противовоздушной обороны для защиты украинских населенных пунктов и гражданского населения.

Имел хорошую встречу с моим другом, министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем в Риме, чтобы обсудить дальнейшую немецкую поддержку Украины. Я высоко ценю роль Германии как крупнейшего в Европе поставщика военной помощи Украине. С нетерпением жду возможности приветствовать Йоганна в Украине в скором времени – заявил Сибига.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с Германией о дополнительных инвестициях в производство дронов и ракет для усиления дальнобойных возможностей.

Также УНН сообщал, что Украина получит от Германии 9 млрд евро помощи, а Берлин поможет Киеву в финансировании дальнобойного оружия.