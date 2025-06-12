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Сибіга: Україна та Німеччина домовились про посилення тиску на росію

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Андрій Сибіга та Йоганн Вадефуль обговорили спільні дії для досягнення миру та додаткову підтримку ППО.

Сибіга: Україна та Німеччина домовились про посилення тиску на росію

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч зі своїм німецьким колегою Йоганном Вадефулем. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.

Деталі

Сибіга і Вадефуль домовились про подальші спільні дії для посилення тиску на росію з метою досягнення справедливого і тривалого миру для України. Також під час зустрічі міністри обговорили додаткову підтримку протиповітряної оборони для захисту українських населених пунктів та цивільного населення.

Мав гарну зустріч з моїм другом, міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем у Римі, щоб обговорити подальшу німецьку підтримку України. Я високо ціную роль Німеччини як найбільшого в Європі постачальника військової допомоги Україні. З нетерпінням чекаю можливості вітати Йоганна в Україні незабаром

– заявив Сибіга.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість з Німеччиною щодо додаткових інвестицій у виробництво дронів і ракет для посилення далекобійних можливостей.

Також УНН повідомляв, що Україна отримає від Німеччини 9 млрд євро допомоги, а Берлін допоможе Києву у фінансуванні далекобійної зброї.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Протиповітряна оборона
Міністерство закордонних справ України
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