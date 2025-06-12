Сибіга: Україна та Німеччина домовились про посилення тиску на росію
Київ • УНН
Андрій Сибіга та Йоганн Вадефуль обговорили спільні дії для досягнення миру та додаткову підтримку ППО.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч зі своїм німецьким колегою Йоганном Вадефулем. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.
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Сибіга і Вадефуль домовились про подальші спільні дії для посилення тиску на росію з метою досягнення справедливого і тривалого миру для України. Також під час зустрічі міністри обговорили додаткову підтримку протиповітряної оборони для захисту українських населених пунктів та цивільного населення.
Мав гарну зустріч з моїм другом, міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем у Римі, щоб обговорити подальшу німецьку підтримку України. Я високо ціную роль Німеччини як найбільшого в Європі постачальника військової допомоги Україні. З нетерпінням чекаю можливості вітати Йоганна в Україні незабаром
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість з Німеччиною щодо додаткових інвестицій у виробництво дронів і ракет для посилення далекобійних можливостей.
Також УНН повідомляв, що Україна отримає від Німеччини 9 млрд євро допомоги, а Берлін допоможе Києву у фінансуванні далекобійної зброї.