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Україна і Німеччина домовилися про інвестиції у оборонне виробництво - Зеленський

Київ • УНН

 • 904 перегляди

Зеленський повідомив про додаткові інвестиції у виробництво зброї в Україні та Німеччині. Зокрема, йдеться про виробництво дронів і ракет для посилення далекобійних можливостей.

Україна і Німеччина домовилися про інвестиції у оборонне виробництво - Зеленський

Україна і Німеччина домовилися про додаткові інвестиції в українське виробництво як на території нашої держави, так і в Німеччині. Йдеться передусім про посилення далекобійних можливостей України, заявив Президент Володимир Зеленський під час спільного з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом брифінгу, повідомляє УНН.

Деталі

Ми домовилися про додаткові інвестиції у виробництво. Це для нас важливі речі, це на продовження нашої зустрічі з Фрідріхом Мерцом. Я вдячний за цю допомогу і ці рішення міністру Пісторіусу

- повідомив Зеленський. 

Він додав, що в даному випадку йдеться про виробництво як в Україні, так на території Німеччини.

Що стосується інвестицій у виробництво, то ми говорим не лише про виробництво в Україні, але й про виробництво на території Німеччини

- зазначив глава держави. 

Зеленський також уточнив, що передусім йдеться про виробництво дронів та ракет, які посилять далекобійні можливості.

Коли ми говоримо про виробництво, то це наші дрони, це виробництво ракет та інші далекобійні можливості

- пояснив Зеленський. 

Доповнення

Зеленський заявив, що стратегічні бомбардувальники, уражені в ході операції "Павутина", використовувалися росією для імітації ракетних ударів по території НАТО. Всього було знищено або пошкоджено 41 літак. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаТехнології
НАТО
Борис Пісторіус
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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