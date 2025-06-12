Украина и Германия договорились об инвестициях в оборонное производство – Зеленский

Украина и Германия договорились о дополнительных инвестициях в украинское производство как на территории нашего государства, так и в Германии. Речь идет прежде всего об усилении дальнобойных возможностей Украины, заявил Президент Владимир Зеленский во время совместного с министром обороны Германии Борисом Писториусом брифинга, сообщает УНН.

Детали

Мы договорились о дополнительных инвестициях в производство. Это для нас важные вещи, это в продолжение нашей встречи с Фридрихом Мерцем. Я благодарен за эту помощь и эти решения министру Писториусу - сообщил Зеленский.

Он добавил, что в данном случае речь идет о производстве как в Украине, так и на территории Германии.

Что касается инвестиций в производство, то мы говорим не только о производстве в Украине, но и о производстве на территории Германии - отметил глава государства.

Зеленский также уточнил, что прежде всего речь идет о производстве дронов и ракет, которые усилят дальнобойные возможности.

Когда мы говорим о производстве, то это наши дроны, это производство ракет и другие дальнобойные возможности - пояснил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что стратегические бомбардировщики, пораженные в ходе операции "Паутина", использовались россией для имитации ракетных ударов по территории НАТО. Всего было уничтожено или повреждено 41 самолет.