Украина и Германия договорились об инвестициях в оборонное производство – Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил о дополнительных инвестициях в производство оружия в Украине и Германии. В частности, речь идет о производстве дронов и ракет для усиления дальнобойных возможностей.
Украина и Германия договорились о дополнительных инвестициях в украинское производство как на территории нашего государства, так и в Германии. Речь идет прежде всего об усилении дальнобойных возможностей Украины, заявил Президент Владимир Зеленский во время совместного с министром обороны Германии Борисом Писториусом брифинга, сообщает УНН.
Детали
Мы договорились о дополнительных инвестициях в производство. Это для нас важные вещи, это в продолжение нашей встречи с Фридрихом Мерцем. Я благодарен за эту помощь и эти решения министру Писториусу
Он добавил, что в данном случае речь идет о производстве как в Украине, так и на территории Германии.
Что касается инвестиций в производство, то мы говорим не только о производстве в Украине, но и о производстве на территории Германии
Зеленский также уточнил, что прежде всего речь идет о производстве дронов и ракет, которые усилят дальнобойные возможности.
Когда мы говорим о производстве, то это наши дроны, это производство ракет и другие дальнобойные возможности
Дополнение
Зеленский заявил, что стратегические бомбардировщики, пораженные в ходе операции "Паутина", использовались россией для имитации ракетных ударов по территории НАТО. Всего было уничтожено или повреждено 41 самолет.