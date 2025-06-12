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Украина и Германия договорились об инвестициях в оборонное производство – Зеленский

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Зеленский сообщил о дополнительных инвестициях в производство оружия в Украине и Германии. В частности, речь идет о производстве дронов и ракет для усиления дальнобойных возможностей.

Украина и Германия договорились об инвестициях в оборонное производство – Зеленский

Украина и Германия договорились о дополнительных инвестициях в украинское производство как на территории нашего государства, так и в Германии. Речь идет прежде всего об усилении дальнобойных возможностей Украины, заявил Президент Владимир Зеленский во время совместного с министром обороны Германии Борисом Писториусом брифинга, сообщает УНН.

Детали

Мы договорились о дополнительных инвестициях в производство. Это для нас важные вещи, это в продолжение нашей встречи с Фридрихом Мерцем. Я благодарен за эту помощь и эти решения министру Писториусу

- сообщил Зеленский. 

Он добавил, что в данном случае речь идет о производстве как в Украине, так и на территории Германии.

Что касается инвестиций в производство, то мы говорим не только о производстве в Украине, но и о производстве на территории Германии

- отметил глава государства. 

Зеленский также уточнил, что прежде всего речь идет о производстве дронов и ракет, которые усилят дальнобойные возможности.

Когда мы говорим о производстве, то это наши дроны, это производство ракет и другие дальнобойные возможности

- пояснил Зеленский. 

Дополнение

Зеленский заявил, что стратегические бомбардировщики, пораженные в ходе операции "Паутина", использовались россией для имитации ракетных ударов по территории НАТО. Всего было уничтожено или повреждено 41 самолет. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаТехнологии
НАТО
Борис Писториус
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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