Сибига: Россия должна получить принципиальный и решительный трансатлантический ответ

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 19047 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 39770 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 48568 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 44550 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 57029 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 35711 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 58513 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 58933 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 37722 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36818 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 12026 просмотра
Сигнал воздушной тревоги звучит в Польше: каким населенным пунктам может угрожать опасностьVideo13 сентября, 16:28 • 6354 просмотра
В рф прогремел взрыв на железнодорожных путях: есть жертвы, ряд поездов задерживается13 сентября, 17:46 • 21572 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы13 сентября, 18:05 • 8662 просмотра
Подросток зарезал мужчину из-за религиозного конфликта в Харькове18:12 • 8428 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 48565 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 35320 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 36409 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 58510 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 34532 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Франция
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 12047 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 58932 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 47338 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 95291 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 55664 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
E-6 Mercury

Сибига: Россия должна получить принципиальный и решительный трансатлантический ответ

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с министром-делегатом Франции Бенжаменом Аддадом. Стороны обсудили вызовы безопасности, эскалационные действия России и вступление Украины в ЕС как гарантию мира.

Сибига: Россия должна получить принципиальный и решительный трансатлантический ответ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу в Киеве с министром-делегатом Франции по европейским делам Бенжаменом Аддадом. Об этом сообщает в Telegram МИД Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что стороны провели содержательную дискуссию о самых актуальных вызовах безопасности для Украины, Франции и Европы.

Прежде всего, последние эскалационные действия России – массированные удары по Украине и грубое нарушение воздушного пространства НАТО и ЕС в Польше. Согласились, что такими провокациями Россия испытывает нашу решимость и пытается подорвать доверие к НАТО. На этот раз на новом уровне

- говорится в сообщении.

По словам Сибиги, Россия должна "получить принципиальный и решительный трансатлантический ответ".

Не только заявлениями, но и действиями на нескольких уровнях – политическом, финансовом и безопасностном

- подчеркнул глава МИД.

Мы должны создать эффективный воздушный щит для Европы - Сибига12.09.25, 18:56 • 3448 просмотров

Он поделился видением Украины относительно гарантий безопасности и путей прекращения российской агрессии.

Мир благодаря силе – это единственный вариант. Скоординированные трансатлантические санкции и военная поддержка Украины имеют решающее значение для усиления давления на Россию

– заявил министр.

Указывается, что стороны также обсудили вступление Украины в ЕС как один из элементов гарантий безопасности.

"Украина прилагает все усилия для устранения любых искусственных препятствий для открытия переговорных кластеров и рассчитывает на поддержку наших союзников в этом вопросе. Вступление Украины в ЕС является гарантией длительного мира в Европе", - заверил Сибига.

Напомним

Накануне министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил главу МИД Великобритании Иветт Купер за новую денежную помощь Украине. Дипломат отметил, что общая решимость является ключевой для прекращения российской агрессии и восстановления всеобъемлющего, справедливого и длительного мира.

Украина и Польша договорились о совместном оборонном производстве - Сибига12.09.25, 19:59 • 3140 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Андрей Сибига
НАТО
Европейский Союз
Франция
Европа
Украина
Киев
Польша