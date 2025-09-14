Сибига: Россия должна получить принципиальный и решительный трансатлантический ответ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с министром-делегатом Франции Бенжаменом Аддадом. Стороны обсудили вызовы безопасности, эскалационные действия России и вступление Украины в ЕС как гарантию мира.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу в Киеве с министром-делегатом Франции по европейским делам Бенжаменом Аддадом. Об этом сообщает в Telegram МИД Украины, информирует УНН. Детали Отмечается, что стороны провели содержательную дискуссию о самых актуальных вызовах безопасности для Украины, Франции и Европы. Прежде всего, последние эскалационные действия России – массированные удары по Украине и грубое нарушение воздушного пространства НАТО и ЕС в Польше. Согласились, что такими провокациями Россия испытывает нашу решимость и пытается подорвать доверие к НАТО. На этом раз на новом уровне - говорится в сообщении. По словам Сибиги, Россия должна "получить принципиальный и решительный трансатлантический ответ". Не только заявлениями, но и действиями на нескольких уровнях – политическом, финансовом и безопасностном - подчеркнул глава МИД. Мы должны создать эффективный воздушный щит для Европы - Сибига Он поделился видением Украины относительно гарантий безопасности и путей прекращения российской агрессии. Мир благодаря силе – это единственный вариант. Скоординированные трансатлантические санкции и военная поддержка Украины имеют решающее значение для усиления давления на Россию – заявил министр. Указывается, что стороны также обсудили вступление Украины в ЕС как один из элементов гарантий безопасности. "Украина прилагает все усилия для устранения любых искусственных препятствий для открытия переговорных кластеров и рассчитывает на поддержку наших союзников в этом вопросе. Вступление Украины в ЕС является гарантией длительного мира в Европе", - заверил Сибига. Напомним Накануне министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил главу МИД Великобритании Иветт Купер за новую денежную помощь Украине. Дипломат отметил, что общая решимость является ключевой для прекращения российской агрессии и восстановления всеобъемлющего, справедливого и длительного мира.