Сибіга: росія повинна отримати принципову і рішучу трансатлантичну відповідь

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч у Києві з міністром-делегатом Франції з європейських справ Бенжаменом Аддадом. Про це повідомляє у Telegram МЗС України, інформує УНН. Деталі Зазначається, що сторони провели змістовну дискусію про найактуальніші безпекові виклики для України, Франції та Європи. Насамперед останні ескалаційні дії росії – масовані удари по Україні та брутальне порушення повітряного простору НАТО і ЄС у Польщі. Погодилися, що такими провокаціями росія випробовує нашу рішучість і намагається підірвати довіру до НАТО. Цього разу на новому рівні - йдеться у повідомленні. За словами Сибіги, росія повинна "отримати принципову і рішучу трансатлантичну відповідь". Не лише заявами, а й діями на кількох рівнях – політичному, фінансовому та безпековому - підкреслив глава МЗС. Маємо створити дієвий повітряний щит для Європи - Сибіга Він поділився баченням України щодо гарантій безпеки та шляхів припинення російської агресії. Мир завдяки силі – це єдиний варіант. Скоординовані трансатлантичні санкції та військова підтримка України мають вирішальне значення для посилення тиску на росію – заявив міністр. Вказується, що сторони також обговорили вступ України до ЄС як один з елементів гарантій безпеки. "Україна докладає всіх зусиль для усунення будь-яких штучних перешкод для відкриття переговорних кластерів та розраховує на підтримку наших союзників у цьому питанні. Вступ України до ЄС є гарантією тривалого миру в Європі", - запевнив Сибіга.