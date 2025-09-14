Сибіга: росія повинна отримати принципову і рішучу трансатлантичну відповідь
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з міністром-делегатом Франції Бенжаменом Аддадом. Сторони обговорили безпекові виклики, ескалаційні дії росії та вступ України до ЄС як гарантію миру.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч у Києві з міністром-делегатом Франції з європейських справ Бенжаменом Аддадом. Про це повідомляє у Telegram МЗС України, інформує УНН.
Зазначається, що сторони провели змістовну дискусію про найактуальніші безпекові виклики для України, Франції та Європи.
Насамперед останні ескалаційні дії росії – масовані удари по Україні та брутальне порушення повітряного простору НАТО і ЄС у Польщі. Погодилися, що такими провокаціями росія випробовує нашу рішучість і намагається підірвати довіру до НАТО. Цього разу на новому рівні
За словами Сибіги, росія повинна "отримати принципову і рішучу трансатлантичну відповідь".
Не лише заявами, а й діями на кількох рівнях – політичному, фінансовому та безпековому
Він поділився баченням України щодо гарантій безпеки та шляхів припинення російської агресії.
Мир завдяки силі – це єдиний варіант. Скоординовані трансатлантичні санкції та військова підтримка України мають вирішальне значення для посилення тиску на росію
Вказується, що сторони також обговорили вступ України до ЄС як один з елементів гарантій безпеки.
"Україна докладає всіх зусиль для усунення будь-яких штучних перешкод для відкриття переговорних кластерів та розраховує на підтримку наших союзників у цьому питанні. Вступ України до ЄС є гарантією тривалого миру в Європі", - запевнив Сибіга.
