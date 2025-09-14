$41.310.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сибіга: росія повинна отримати принципову і рішучу трансатлантичну відповідь

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з міністром-делегатом Франції Бенжаменом Аддадом. Сторони обговорили безпекові виклики, ескалаційні дії росії та вступ України до ЄС як гарантію миру.

Сибіга: росія повинна отримати принципову і рішучу трансатлантичну відповідь

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч у Києві з міністром-делегатом Франції з європейських справ Бенжаменом Аддадом. Про це повідомляє у Telegram МЗС України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що сторони провели змістовну дискусію про найактуальніші безпекові виклики для України, Франції та Європи.

Насамперед останні ескалаційні дії росії – масовані удари по Україні та брутальне порушення повітряного простору НАТО і ЄС у Польщі. Погодилися, що такими провокаціями росія випробовує нашу рішучість і намагається підірвати довіру до НАТО. Цього разу на новому рівні

- йдеться у повідомленні.

За словами Сибіги, росія повинна "отримати принципову і рішучу трансатлантичну відповідь".

Не лише заявами, а й діями на кількох рівнях – політичному, фінансовому та безпековому

- підкреслив глава МЗС.

Він поділився баченням України щодо гарантій безпеки та шляхів припинення російської агресії.

Мир завдяки силі – це єдиний варіант. Скоординовані трансатлантичні санкції та військова підтримка України мають вирішальне значення для посилення тиску на росію

– заявив міністр.

Вказується, що сторони також обговорили вступ України до ЄС як один з елементів гарантій безпеки.

"Україна докладає всіх зусиль для усунення будь-яких штучних перешкод для відкриття переговорних кластерів та розраховує на підтримку наших союзників у цьому питанні. Вступ України до ЄС є гарантією тривалого миру в Європі", - запевнив Сибіга.

Нагадаємо

Напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував главі МЗС Великої Британії Іветт Купер за нову грошову допомогу Україні. Дипломат зазначив, що спільна рішучість є ключовою для припинення російської агресії та відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

Вадим Хлюдзинський

