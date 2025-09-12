Україна і Польща домовилися про спільне оборонне виробництво - Сибіга

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:30 • 10775 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 16023 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 24410 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 22931 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 21093 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 31095 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 19550 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17240 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 40349 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40859 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.6м/с
42%
757мм
Популярнi новини
"Це не помилка": реакція Польщі на слова Трампа щодо інциденту з російськими дронами12 вересня, 08:41 • 6634 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня12 вересня, 09:04 • 10542 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 21152 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12:14 • 9208 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 12453 перегляди
Публікації
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 3948 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 10781 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 5932 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 16036 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 24416 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 16036 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 33990 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 81153 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 43264 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 49070 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»
The New York Times

Україна і Польща домовилися про спільне оборонне виробництво - Сибіга

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Україна та Польща домовилися про спільний розвиток у сфері оборони, включаючи можливе розміщення виробництв у Польщі. Також очікується прибуття польських військових до України та обмін досвідом боротьби з дронами.

Україна і Польща домовилися про спільне оборонне виробництво - Сибіга

Україна і Польща домовилися про спільний розвиток у сфері оборони. Зокрема можливим є розвиток оборонних виробництв на території Польщі. Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції зі своїм польським колегою Радославом Сікорським, повідомляє УНН.

Сьогодні ми узгодили розвиток оборони, спільних виробництв та інвестицій, а також про можливе співробітництво на території Польщі. Важливо використати механізми SAFE у рамках НАТО 

- зазначив Сибіга.

Доповнення

Андрій Сибіга заявив, що у четвер, як очікується, до України прибудуть військові з Польщі. Вони працюватимуть з українськими військовими.

Сибіга зазначив, що Україна попереджала Польщу про рух російських безпілотників до її повітряного простору у ніч 11 вересня. Наша держава також готова ділитися своїм досвідом у боротьбі проти російських дронів.

Павло Зінченко

Політика
Державний кордон України
Андрій Сибіга
Радослав Сікорський
НАТО
Україна
Польща