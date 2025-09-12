Україна і Польща домовилися про спільне оборонне виробництво - Сибіга

Україна і Польща домовилися про спільний розвиток у сфері оборони. Зокрема можливим є розвиток оборонних виробництв на території Польщі. Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції зі своїм польським колегою Радославом Сікорським, повідомляє УНН.

Сьогодні ми узгодили розвиток оборони, спільних виробництв та інвестицій, а також про можливе співробітництво на території Польщі. Важливо використати механізми SAFE у рамках НАТО - зазначив Сибіга.

Доповнення

Андрій Сибіга заявив, що у четвер, як очікується, до України прибудуть військові з Польщі. Вони працюватимуть з українськими військовими.

Сибіга зазначив, що Україна попереджала Польщу про рух російських безпілотників до її повітряного простору у ніч 11 вересня. Наша держава також готова ділитися своїм досвідом у боротьбі проти російських дронів.