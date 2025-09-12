Украина и Польша договорились о совместном оборонном производстве - Сибига

Украина и Польша договорились о совместном развитии в сфере обороны. В частности, возможно развитие оборонных производств на территории Польши. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Радославом Сикорским, сообщает УНН.

Сегодня мы согласовали развитие обороны, совместных производств и инвестиций, а также возможное сотрудничество на территории Польши. Важно использовать механизмы SAFE в рамках НАТО - отметил Сибига.

Дополнение

Андрей Сибига заявил, что в четверг, как ожидается, в Украину прибудут военные из Польши. Они будут работать с украинскими военными.

Сибига отметил, что Украина предупреждала Польшу о движении российских беспилотников в ее воздушное пространство в ночь на 11 сентября. Наше государство также готово делиться своим опытом в борьбе против российских дронов.