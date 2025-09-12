Украина и Польша договорились о совместном оборонном производстве - Сибига

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:30 • 10826 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
14:01 • 16122 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
11:55 • 24483 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 22981 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 21128 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 31116 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 19561 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34 • 17242 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 40358 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 40861 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.6м/с
42%
757мм
Популярные новости
"Это не ошибка": реакция Польши на слова Трампа относительно инцидента с российскими дронами12 сентября, 08:41 • 6634 просмотра
ЕС представит новый пакет санкций против РФ 15 сентября12 сентября, 09:04 • 10542 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 21152 просмотра
Летел на скорости 200 км/ч: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ12:14 • 9208 просмотра
Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе13:02 • 12453 просмотра
публикации
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек15:32 • 4000 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день14:30 • 10826 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях14:26 • 5972 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo14:01 • 16122 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 24483 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Дональд Трамп
Радослав Сикорский
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo14:01 • 16122 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 34006 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 81168 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 43278 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 49081 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фокс Ньюс
Старлинк
Х-47М2 "Кинжал"
Нью-Йорк Таймс

Украина и Польша договорились о совместном оборонном производстве - Сибига

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Украина и Польша договорились о совместном развитии в сфере обороны, включая возможное размещение производств в Польше. Также ожидается прибытие польских военных в Украину и обмен опытом борьбы с дронами.

Украина и Польша договорились о совместном оборонном производстве - Сибига

Украина и Польша договорились о совместном развитии в сфере обороны. В частности, возможно развитие оборонных производств на территории Польши. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Радославом Сикорским, сообщает УНН.

Сегодня мы согласовали развитие обороны, совместных производств и инвестиций, а также возможное сотрудничество на территории Польши. Важно использовать механизмы SAFE в рамках НАТО 

- отметил Сибига.

Дополнение

Андрей Сибига заявил, что в четверг, как ожидается, в Украину прибудут военные из Польши. Они будут работать с украинскими военными.

Сибига отметил, что Украина предупреждала Польшу о движении российских беспилотников в ее воздушное пространство в ночь на 11 сентября. Наше государство также готово делиться своим опытом в борьбе против российских дронов.

Павел Зинченко

Политика
Государственная граница Украины
Андрей Сибига
Радослав Сикорский
НАТО
Украина
Польша