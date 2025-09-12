Україна інформувала Польщу про рух російських БПЛА у її бік - Сибіга

Україна попереджала Польщу про рух російських безпілотників до її повітряного простору у ніч 11 вересня. Наша держава також готова ділитися своїм досвідом у боротьбі проти російських дронів, заявив міністр зовнішніх справ України Андрій Сибіга на пресконференції, повідомляє УНН.

Деталі

Українська сторона повідомляла польську про рух цих безпілотників у повітряний простір Польщі - повідомив Сибіга.

Він також підтвердив інформацію про те, що до України на наступному тижні прибудуть військові з Польщі, які працюватимуть з українськими колегами.

"Ми очікуємо в четвер прибуття військових з Польщі для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими. Сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам", - підкреслив Сибіга.

Глава МЗС нагадав, що під час останньої атаки ворог застосував проти України 800 безпілотників. Він також додав, що Україна готова ділитися свої досвідом і це буде внеском і загальну систему безпеки.

"Нагадаю, що проти нас останній раз було застосовано 800 безпілотників і подивіться на відсоток нашої ефективності. Наш досвід – це внесок у спільну безпеку і ми готові ділитися нашим досвідом і працювати над нейтралізацією цих викликів, які становлять загрозу для нашого спільного безпекового простору", - підсумував Сибіга.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, під час яких наголосив на посиленні російського повітряного терору, зокрема і на території Польщі.