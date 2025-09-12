Україна інформувала Польщу про рух російських БПЛА у її бік - Сибіга
Київ • УНН
Україна заздалегідь інформувала Польщу про російські безпілотники, що прямували до її повітряного простору 11 вересня. Українська сторона також готова ділитися своїм досвідом боротьби з дронами, очікуючи прибуття польських військових для співпраці.
Україна попереджала Польщу про рух російських безпілотників до її повітряного простору у ніч 11 вересня. Наша держава також готова ділитися своїм досвідом у боротьбі проти російських дронів, заявив міністр зовнішніх справ України Андрій Сибіга на пресконференції, повідомляє УНН.
Деталі
Українська сторона повідомляла польську про рух цих безпілотників у повітряний простір Польщі
Він також підтвердив інформацію про те, що до України на наступному тижні прибудуть військові з Польщі, які працюватимуть з українськими колегами.
"Ми очікуємо в четвер прибуття військових з Польщі для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими. Сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам", - підкреслив Сибіга.
Глава МЗС нагадав, що під час останньої атаки ворог застосував проти України 800 безпілотників. Він також додав, що Україна готова ділитися свої досвідом і це буде внеском і загальну систему безпеки.
"Нагадаю, що проти нас останній раз було застосовано 800 безпілотників і подивіться на відсоток нашої ефективності. Наш досвід – це внесок у спільну безпеку і ми готові ділитися нашим досвідом і працювати над нейтралізацією цих викликів, які становлять загрозу для нашого спільного безпекового простору", - підсумував Сибіга.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, під час яких наголосив на посиленні російського повітряного терору, зокрема і на території Польщі.
Я поспілкувався з Жаном-Ноелем Барро про ескалацію терору з боку росії: смертоносні удари по цивільних, урядових кварталах та вторгнення дронів у Польщу. Своїм навмисним порушенням повітряного простору Польщі росія випробовує реакцію Заходу. І ця реакція має бути жорсткою