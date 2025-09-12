Україна інформувала Польщу про рух російських БПЛА у її бік - Сибіга

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:01 • 28 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 15071 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 16833 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 16645 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 28014 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 18223 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 16621 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 39520 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40236 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 53166 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.6м/с
31%
756мм
Популярнi новини
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 32910 перегляди
Детектив НАБУ потрапив у ДТП на Прикарпатті: що відомо12 вересня, 05:38 • 5974 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня09:04 • 3734 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 15232 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 6436 перегляди
Публікації
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 28 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 15068 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 15587 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 28008 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 88702 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Олександр Сирський
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Львівська область
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 28 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 31777 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 78613 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 41247 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 47227 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Свіфт
The New York Times

Україна інформувала Польщу про рух російських БПЛА у її бік - Сибіга

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Україна заздалегідь інформувала Польщу про російські безпілотники, що прямували до її повітряного простору 11 вересня. Українська сторона також готова ділитися своїм досвідом боротьби з дронами, очікуючи прибуття польських військових для співпраці.

Україна інформувала Польщу про рух російських БПЛА у її бік - Сибіга

Україна попереджала Польщу про рух російських безпілотників до її повітряного простору у ніч 11 вересня. Наша держава також готова ділитися своїм досвідом у боротьбі проти російських дронів, заявив міністр зовнішніх справ України Андрій Сибіга на пресконференції, повідомляє УНН.

Деталі

Українська сторона повідомляла польську про рух цих безпілотників у повітряний простір Польщі

- повідомив Сибіга.

Він також підтвердив інформацію про те, що до України на наступному тижні прибудуть військові з Польщі, які працюватимуть з українськими колегами.

"Ми очікуємо в четвер прибуття військових з Польщі для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими. Сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам", - підкреслив Сибіга.

Глава МЗС нагадав, що під час останньої атаки ворог застосував проти України 800 безпілотників. Він також додав, що Україна готова ділитися свої досвідом і це буде внеском і загальну систему безпеки.

"Нагадаю, що проти нас останній раз було застосовано 800 безпілотників і подивіться на відсоток нашої ефективності. Наш досвід – це внесок у спільну безпеку і ми готові ділитися нашим досвідом і працювати над нейтралізацією цих викликів, які становлять загрозу для нашого спільного безпекового простору", - підсумував Сибіга.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, під час яких наголосив на посиленні російського повітряного терору, зокрема і на території Польщі.

Я поспілкувався з Жаном-Ноелем Барро про ескалацію терору з боку росії: смертоносні удари по цивільних, урядових кварталах та вторгнення дронів у Польщу. Своїм навмисним порушенням повітряного простору Польщі росія випробовує реакцію Заходу. І ця реакція має бути жорсткою

- повідомив Сибіга.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Андрій Сибіга
Франція
Україна
Польща