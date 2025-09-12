$41.310.10
Украина информировала Польшу о движении российских БПЛА в ее сторону - Сибига

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Украина заранее информировала Польшу о российских беспилотниках, направлявшихся в ее воздушное пространство 11 сентября. Украинская сторона также готова делиться своим опытом борьбы с дронами, ожидая прибытия польских военных для сотрудничества.

Украина информировала Польшу о движении российских БПЛА в ее сторону - Сибига

Украина предупреждала Польшу о движении российских беспилотников в ее воздушное пространство в ночь на 11 сентября. Наше государство также готово делиться своим опытом в борьбе против российских дронов, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции, сообщает УНН.

Детали

Украинская сторона сообщала польской о движении этих беспилотников в воздушное пространство Польши

- сообщил Сибига.

Он также подтвердил информацию о том, что в Украину на следующей неделе прибудут военные из Польши, которые будут работать с украинскими коллегами.

"Мы ожидаем в четверг прибытия военных из Польши для того, чтобы они поработали с нашими военными. Сегодня только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД напомнил, что во время последней атаки враг применил против Украины 800 беспилотников. Он также добавил, что Украина готова делиться своим опытом и это будет вкладом в общую систему безопасности.

"Напомню, что против нас последний раз было применено 800 беспилотников и посмотрите на процент нашей эффективности. Наш опыт – это вклад в общую безопасность и мы готовы делиться нашим опытом и работать над нейтрализацией этих вызовов, которые представляют угрозу для нашего общего пространства безопасности", - подытожил Сибига.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, во время которых подчеркнул усиление российского воздушного террора, в том числе и на территории Польши.

Я пообщался с Жаном-Ноэлем Барро об эскалации террора со стороны России: смертоносные удары по гражданским, правительственным кварталам и вторжение дронов в Польшу. Своим преднамеренным нарушением воздушного пространства Польши Россия испытывает реакцию Запада. И эта реакция должна быть жесткой

- сообщил Сибига.

