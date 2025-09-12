$41.310.10
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 3344 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
11:55 • 17412 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 18311 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
09:11 • 17798 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 29606 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 18671 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 16896 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 39771 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40434 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Україна очікує прибуття військових з Польщі у четвер - Сибіга

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про прибуття польських військових у четвер. Вони працюватимуть з українськими військовими, оскільки Україна має досвід протистояння викликам.

Україна очікує прибуття військових з Польщі у четвер - Сибіга

Очікується, що у четвер до України прибудуть військові з Польщі. Вони працюватимуть з українськими військовими. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції у четвер, повідомляє УНН.

Ми очікуємо в четвер прибуття військових з Польщі для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими. Сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам 

- підкреслив Сибіга.

Нагадаємо

Раніше міністерство оборони Польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі.

У зв’язку з питаннями щодо місця запланованих тренувань з безпілотників та співпраці між експертами з Польщі та України, повідомляємо, що зараз тривають розширені переговори між фахівцями обох країн щодо поглибленої співпраці у сфері безпілотників та систем боротьби з дронами. Усі ці заходи мають відбутися в Польщі 

- йдеться у повідомленні.

Польща під ударом російських дронів: Шмигаль передав Сікорському останні дані щодо ворожої атаки12.09.25, 16:24 • 1986 переглядiв

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Україна
Польща