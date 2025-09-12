Україна очікує прибуття військових з Польщі у четвер - Сибіга
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про прибуття польських військових у четвер. Вони працюватимуть з українськими військовими, оскільки Україна має досвід протистояння викликам.
Очікується, що у четвер до України прибудуть військові з Польщі. Вони працюватимуть з українськими військовими. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції у четвер, повідомляє УНН.
Ми очікуємо в четвер прибуття військових з Польщі для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими. Сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам
Нагадаємо
Раніше міністерство оборони Польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі.
У зв’язку з питаннями щодо місця запланованих тренувань з безпілотників та співпраці між експертами з Польщі та України, повідомляємо, що зараз тривають розширені переговори між фахівцями обох країн щодо поглибленої співпраці у сфері безпілотників та систем боротьби з дронами. Усі ці заходи мають відбутися в Польщі
Польща під ударом російських дронів: Шмигаль передав Сікорському останні дані щодо ворожої атаки12.09.25, 16:24 • 1986 переглядiв